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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

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Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах

3 июля 2024, 05:36
Фото: 1MI
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Жители Омской области на неделю остались без молока

Выяснилось, что у поставщика возникли технические проблемы.

В редакцию Города55 обратились жители Черлака и сообщили, что в местных магазинах закончилось молоко.

«Уже неделю молока нет. Несколько магазинов объехали — полки пустые. Местные фермеры продают по 85 рублей за „полторашку“, а с города не возят. Магазинного никакого молока нет, ни дорогого, ни дешевого», — сообщила жительница Черлака Ольга.

Отметим, что молоко входит в базовую потребительскую корзину. Согласно последним данным Омскстата, средняя цена 1 литра молока в регионе равна 96,4 рубля (среднюю цену сильно завышает стоимость ультрапастеризованного молока — прим. ред.). Город55 обратился за комментарием в министерство сельского хозяйства Омской области. Там сообщили, что проблем с производством продукта нет.

«Перерыв поставки молочной продукции в федеральные торговые сети, произошел из-за технического сбоя программного обеспечения дистрибьютора», — рассказали в ведомстве.

В минсельхозе добавили, что в настоящее время поставки возобновили.

Местные жители добавили, что молоко также отсутствовало в магазинах, входящих в Торговый дом Шкуренко. Информация о проблемах с софтом в организации также ранее появилась в сети. Получить оперативный комменатрий у предпринимателя не удалось.

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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Фермеры#Минсельхоз#Молоко#Черлак#Министерство сельского хозяйства#Город55
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