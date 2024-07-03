Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В редакцию Города55 обратились жители Черлака и сообщили, что в местных магазинах закончилось молоко.
«Уже неделю молока нет. Несколько магазинов объехали — полки пустые. Местные фермеры продают по 85 рублей за „полторашку“, а с города не возят. Магазинного никакого молока нет, ни дорогого, ни дешевого», — сообщила жительница Черлака Ольга.
Отметим, что молоко входит в базовую потребительскую корзину. Согласно последним данным Омскстата, средняя цена 1 литра молока в регионе равна 96,4 рубля (среднюю цену сильно завышает стоимость ультрапастеризованного молока — прим. ред.). Город55 обратился за комментарием в министерство сельского хозяйства Омской области. Там сообщили, что проблем с производством продукта нет.
«Перерыв поставки молочной продукции в федеральные торговые сети, произошел из-за технического сбоя программного обеспечения дистрибьютора», — рассказали в ведомстве.
В минсельхозе добавили, что в настоящее время поставки возобновили.
Местные жители добавили, что молоко также отсутствовало в магазинах, входящих в Торговый дом Шкуренко. Информация о проблемах с софтом в организации также ранее появилась в сети. Получить оперативный комменатрий у предпринимателя не удалось.