«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Читатели Города55 из Черлака рассказали, что в местной Центральной районной больнице уволился хирург, и пациентам не к кому обратиться.
«Закрыли отделение в стационаре. Больных выписали, а медсестер и санитарок — кого-куда отправили. Нового найти не могут. Приходится в Омск ездить», — сообщил местный житель.
Город55 обратился за комментарием в региональный минздрав.
«28 марта один хирург, к сожалению, уволился. Еще один — ушел на больничный. В настоящее время идет подбор кандидата на вакантную должность. В связи с этим временно изменилась маршрутизация пациентов. Черлакская ЦРБ включена в городскую маршрутизацию», — сообщили в ведомстве.
На сайте ГородРабот 10 апреля разместили вакансию для хирурга в Черлакской ЦРБ. Специалисту с полной занятостью готовы предложить от 28 000 до 80 000 рублей. Требуется опыт работы от 1 года.