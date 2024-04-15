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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

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«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга

15 апреля 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи пожаловались на закрытое отделение хирургии в Черлакском районе

В минздраве сообщили, что в настоящее время для больницы ищут нового врача.

Читатели Города55 из Черлака рассказали, что в местной Центральной районной больнице уволился хирург, и пациентам не к кому обратиться.

«Закрыли отделение в стационаре. Больных выписали, а медсестер и санитарок — кого-куда отправили. Нового найти не могут. Приходится в Омск ездить», — сообщил местный житель.

Город55 обратился за комментарием в региональный минздрав.

«28 марта один хирург, к сожалению, уволился. Еще один — ушел на больничный. В настоящее время идет подбор кандидата на вакантную должность. В связи с этим временно изменилась маршрутизация пациентов. Черлакская ЦРБ включена в городскую маршрутизацию», — сообщили в ведомстве.

На сайте ГородРабот 10 апреля разместили вакансию для хирурга в Черлакской ЦРБ. Специалисту с полной занятостью готовы предложить от 28 000 до 80 000 рублей. Требуется опыт работы от 1 года.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Минздрав#Заработная плата#Медицина#Врач#Вакансия#Хирург#Пациенты#Районная больница#Черлак#Опыт работы
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