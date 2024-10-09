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Posted 9 октября, 05:28

Published 9 октября, 05:28

Modified 9 октября, 05:46

Updated 9 октября, 05:46

В Омской области ищут 56-летнего рыбака в куртке и рыбацких сапогах

Ушел на рыбалку. В Омской области ищут мужчину в рыбацких сапогах

9 октября 2024, 05:28
Фото: gorod55.ru

В Омской области ищут 56-летнего рыбака в куртке и рыбацких сапогах

Его разыскивает отряд добровольцев, полиция и правоохранительные органы.

В Черлакском районе Омской области объявили о розыске 56-летнего мужчины, который 4 октября около 19:10 отправился на рыбалку из поселка Черлак на реку Иртыш, а домой не пришел.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» рассказали о приметах пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Мужчина был одет в черную куртку, темные брюки, вязаную шапку, черные сапоги-бродни.

Как стало известно Городу55 из своих источников, мужчина был пешим, без автомобиля, а рыбачил на правом берегу у Черлака. Там сотрудники полиции нашли рюкзак и куртку у протоки размером пять метров в ширину и 30 в длину. Он перешел ее, оставил сапоги и пропал.

В МВД по Омской области Городу55 рассказали, что сотрудники полиции продолжают проводить поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины.

Тех, кто что-либо знает о возможном местонахождении мужчины, просят сообщать волонтерам по телефону 8-999-470-10-08 либо в полицию по номеру 102.

Ранее Город55 писал об омиче, который пропал 24 года назад. Как оказалось, все это время он работал на неизвестных людей. К счастью, его дождался родной брат.

Также в Омске разыскивают 17-летнего студента, который проживает в Омском районе. Из особых примет у него татуировка в виде кинжала на руке.

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