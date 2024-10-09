Ушел на рыбалку. В Омской области ищут мужчину в рыбацких сапогах

Как стало известно Городу55 из своих источников, мужчина был пешим, без автомобиля, а рыбачил на правом берегу у Черлака. Там сотрудники полиции нашли рюкзак и куртку у протоки размером пять метров в ширину и 30 в длину. Он перешел ее, оставил сапоги и пропал.