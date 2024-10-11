gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 08:24

Published 11 октября, 08:24

Modified 11 октября, 08:32

Updated 11 октября, 08:32

В Омской области сильный ветер повалил столб, оставив село без связи

Северный ветер. В Омской области снесло столб, оставив село без связи

11 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI

В Омской области сильный ветер повалил столб, оставив село без связи

В регионе разбушевалась осенняя погода. По всей области падает снег, на дорогах сильный гололед. В полиции омичей просят быть аккуратнее.

Сегодня утром, 11 октября, в Омске ощущалась холодная погода с сильным ветром, снегом и дождями. Как оказалось, один из районов Омской области сильно пострадал из-за последствий непогоды. Так, в рабочем поселке Черлак сильный ветер вырвал стоящий посреди улицы столб. Как рассказали Городу55 местные жители, инцидент произошел на одной из центральных улиц. Из-за этого во всем поселке теперь отсутствует интернет.

Также в селе Елизаветинка Черлакского района пострадали опоры линий электропередач, там ночью сильным ветром вырвало столб.

Фото: gorod55.ru

Как уже писал Город55, последствия непогоды всю ночь и весь день устраняют дорожники. В департаменте транспорта омичей попросили соблюдать безопасность на дорогах как водителям, так и пешеходам. Утром подскочила стоимость городских такси во всех агрегаторах.

Также Город55 публиковал прогноз погоды на предстоящие выходные. В Омске обещают сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с.

Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Погода#Интернет#Омск#Такси#Безопасность#Новости#Дорожники#Ветер#Черлак#Стихийное бедствие#Электропередачи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика