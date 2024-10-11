Северный ветер. В Омской области снесло столб, оставив село без связи

Posted 11 октября, 08:24
Published 11 октября, 08:24
Modified 11 октября, 08:32
Updated 11 октября, 08:32
Сегодня утром, 11 октября, в Омске ощущалась холодная погода с сильным ветром, снегом и дождями. Как оказалось, один из районов Омской области сильно пострадал из-за последствий непогоды. Так, в рабочем поселке Черлак сильный ветер вырвал стоящий посреди улицы столб. Как рассказали Городу55 местные жители, инцидент произошел на одной из центральных улиц. Из-за этого во всем поселке теперь отсутствует интернет.
Также в селе Елизаветинка Черлакского района пострадали опоры линий электропередач, там ночью сильным ветром вырвало столб.
Как уже писал Город55, последствия непогоды всю ночь и весь день устраняют дорожники. В департаменте транспорта омичей попросили соблюдать безопасность на дорогах как водителям, так и пешеходам. Утром подскочила стоимость городских такси во всех агрегаторах.
Также Город55 публиковал прогноз погоды на предстоящие выходные. В Омске обещают сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с.