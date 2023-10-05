Избитый омич после драки переехал своих обидчиков на автомобиле

Обиженный сельчанин вышел на улицу сел в свой автомобиль Honda, дождался братьев и умышленно сбил их, после чего уехал с места ДТП. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, сам добрался до больницы, где и умер от травм, его 38-летний брат серьезно не пострадал.