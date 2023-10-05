Избитый омич после драки переехал своих обидчиков на автомобиле

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Городу55 стали известны подробности уголовного дела о покушении на убийство двух лиц в рабочем поселке Черлак, где 43-летний мужчина на автомобиле сбил двух родных братьев, один из которых скончался. Как выяснилось, этому наезду предшествовала драка в местном клубе «Миллениум».
«В клубе отдыхали две компании, вспыхнула ссора, после чего началась драка. Предварительно, потерпевшие избили подозреваемого, и он решил отомстить», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Обиженный сельчанин вышел на улицу сел в свой автомобиль Honda, дождался братьев и умышленно сбил их, после чего уехал с места ДТП. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, сам добрался до больницы, где и умер от травм, его 38-летний брат серьезно не пострадал.
Подозреваемого нашли в тот же день, и сначала он заявил, что якобы просто не заметил пешеходов, когда сдавал назад. Позже выяснилась истинная причина этого наезда.