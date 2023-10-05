Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Наезд произошел у популярного ночного клуба

Избитый омич после драки переехал своих обидчиков на автомобиле

5 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Наезд произошел у популярного ночного клуба

Житель Омской области после избиения сбил своих обидчиков на автомобиле

Под колеса попали родные братья, один из которых позже скончался в больнице от травм.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела о покушении на убийство двух лиц в рабочем поселке Черлак, где 43-летний мужчина на автомобиле сбил двух родных братьев, один из которых скончался. Как выяснилось, этому наезду предшествовала драка в местном клубе «Миллениум».

Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков
Узнать подробнее
«В клубе отдыхали две компании, вспыхнула ссора, после чего началась драка. Предварительно, потерпевшие избили подозреваемого, и он решил отомстить», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Обиженный сельчанин вышел на улицу сел в свой автомобиль Honda, дождался братьев и умышленно сбил их, после чего уехал с места ДТП. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, сам добрался до больницы, где и умер от травм, его 38-летний брат серьезно не пострадал.

Подозреваемого нашли в тот же день, и сначала он заявил, что якобы просто не заметил пешеходов, когда сдавал назад. Позже выяснилась истинная причина этого наезда.

Сдавал назад и сбил мужчину. В Омской области пешеход скончался после ДТП
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Россия#Уголовное дело#Новости#Василий Попов#Месть#Черлак
Подпишитесь
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Сегодня, 06:56
В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра
Сегодня, 07:44
Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
Сегодня, 04:42
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Сегодня, 06:23
Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
Сегодня, 09:42
100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города
Сегодня, 03:57