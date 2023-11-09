Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Иллюстрация

Зиц-председатель из Черлака. Омичку осудили за незаконный оборот денежных средств

9 ноября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка получила 2 года условно за открытие «левых» банковских счетов

Данные от личных кабинетов женщина передала неустановленному лицу за 15 тысяч рублей.

В Черлакском районе 60-летнюю местную жительницу осудили на 2 года условного срока за неправомерный оборот денежных средств, сообщили 9 ноября в пресс-службе Омского облсуда.

В декабре 2021 года женщина открыла несколько банковских счетов с системой дистанционного обслуживания для ООО «НАЙТПРО», данные от которых передала неустановленному лицу за 15 тысяч рублей. Подсудимая стала номинальным директором компании.

«Получив логины и пароли для доступа к системе „дистанционное банковское обслуживание“, она за вознаграждения незаконно сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам неустановленному в ходе следствия лицу при встречах в Омске и р. п. Черлак», — рассказали в пресс-службе Облсуда.

Подсудимая свою вину признала. Во вторник, 7 ноября, ей вынесли приговор — 2 года условно.

#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Приговор#Лишение свободы#Евгений Игишев#Черлак
Подпишитесь
Бесконечная война
7 ноября, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Вчера, 07:47
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области
Сегодня, 02:34
Потихоньку исчезают. В Омске осталось всего лишь два магазина обуви «Вестфалика»
Вчера, 11:33