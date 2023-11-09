Зиц-председатель из Черлака. Омичку осудили за незаконный оборот денежных средств

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Published Сегодня, 04:52
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В Черлакском районе 60-летнюю местную жительницу осудили на 2 года условного срока за неправомерный оборот денежных средств, сообщили 9 ноября в пресс-службе Омского облсуда.
В декабре 2021 года женщина открыла несколько банковских счетов с системой дистанционного обслуживания для ООО «НАЙТПРО», данные от которых передала неустановленному лицу за 15 тысяч рублей. Подсудимая стала номинальным директором компании.
«Получив логины и пароли для доступа к системе „дистанционное банковское обслуживание“, она за вознаграждения незаконно сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам неустановленному в ходе следствия лицу при встречах в Омске и р. п. Черлак», — рассказали в пресс-службе Облсуда.
Подсудимая свою вину признала. Во вторник, 7 ноября, ей вынесли приговор — 2 года условно.