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Posted 30 января, 06:25

Published 30 января, 06:25

Modified 30 января, 06:46

Updated 30 января, 06:46

Фото сделано 29 января

Черный снег есть, нарушений нет: в ТГК-11 объяснили, почему из труб в Омске шел дым

30 января 2025, 06:25
Фото: Предоставлено Городу55. Фото сделано 29 января
Накануне омичи пожаловались на черный снег в городе. Экологи объяснили это тем, что ТЭЦ работает более активно, чем обычно. При этом превышение ПДК вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.

В среду, 29 января, в редакцию Города55 поступили жалобы на снег с черными крапинками, который покрывал автомобили и окна. Фотографии темного снега прислали жители Амура. По словам местных, хотя рядом расположен частный сектор, такие осадки черного цвета там раньше не выпадали.

Между тем жалоб на грязный воздух в последние пару дней очень много, причем пишут об этом омичи из разных уголков города:

  • «Каждый вечер на Губкина- запахи разные. Но каждый вечер- ходим, чувствуем»;
  • «Сегодня вонь просто нереальная в Старом Кировске. С остановки до дома закрыв рот и нос, перебежками»;
  • «В ПКиО нечем дышать, першит горло»;
  • «Такое ощущение, что все фильтры сняли. Вообще окна невозможно открыть»;
  • «На Левом все, как в тумане, и запах сильный»;
  • «За окном трешак мазутный. Через окна тянет, воздух прям тяжелый».

Омский активист-эколог Сергей Костарев рассказал Городу55, что серый снег — это типичная ситуация для нашего города.

«Это случается в моменты, когда выбросы ТЭЦ или котельных „летят“ в сторону города. Если говорить про Амур, то это может быть и ТЭЦ-5, и местные котельные», — добавил Костарев.

Однако в ТГК-11 Городу55 сообщили, что 29 января не было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Но стоит учитывать, что режим работы ТЭЦ зависит от погоды и меняется каждый день.

«При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается черный дым. АО „ТГК-11“ осуществляет постоянный экологический мониторинг», — объяснили в ведомстве.

В минприроды также рассказали, что вопрос качества воздуха находится на их постоянном контроле.

«Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами. Если в результате замеров выявляются превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, то информация об этом передается в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
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#Ольга Скворцова#Экология#Омск#Выбросы#Минприроды#ТЭЦ#Запах#Грязный воздух#Мониторинг#Качество воздуха#Проблемы экологии
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