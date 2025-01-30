Черный снег есть, нарушений нет: в ТГК-11 объяснили, почему из труб в Омске шел дым

Накануне омичи пожаловались на черный снег в городе. Экологи объяснили это тем, что ТЭЦ работает более активно, чем обычно. При этом превышение ПДК вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.

В среду, 29 января, в редакцию Города55 поступили жалобы на снег с черными крапинками, который покрывал автомобили и окна. Фотографии темного снега прислали жители Амура. По словам местных, хотя рядом расположен частный сектор, такие осадки черного цвета там раньше не выпадали. Между тем жалоб на грязный воздух в последние пару дней очень много, причем пишут об этом омичи из разных уголков города: «Каждый вечер на Губкина- запахи разные. Но каждый вечер- ходим, чувствуем»;

«Сегодня вонь просто нереальная в Старом Кировске. С остановки до дома закрыв рот и нос, перебежками»;

«В ПКиО нечем дышать, першит горло»;

«Такое ощущение, что все фильтры сняли. Вообще окна невозможно открыть»;

«На Левом все, как в тумане, и запах сильный»;

«За окном трешак мазутный. Через окна тянет, воздух прям тяжелый». Омский активист-эколог Сергей Костарев рассказал Городу55, что серый снег — это типичная ситуация для нашего города. «Это случается в моменты, когда выбросы ТЭЦ или котельных „летят“ в сторону города. Если говорить про Амур, то это может быть и ТЭЦ-5, и местные котельные», — добавил Костарев. Однако в ТГК-11 Городу55 сообщили, что 29 января не было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Но стоит учитывать, что режим работы ТЭЦ зависит от погоды и меняется каждый день. «При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается черный дым. АО „ТГК-11“ осуществляет постоянный экологический мониторинг», — объяснили в ведомстве. В минприроды также рассказали, что вопрос качества воздуха находится на их постоянном контроле. «Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами. Если в результате замеров выявляются превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, то информация об этом передается в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», — подчеркнули в ведомстве. «Легкие горели». Пять омских предприятий должны снизить выбросы опасных веществ Узнать подробнее