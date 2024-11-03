Мониторинг

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2024
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита
29 октября, 08:23
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку
10 октября, 02:44
Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
27 сентября, 03:03
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
16 августа, 05:54
2023
Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске
Минприроды ежедневно принимает сообщения от жителей Омской области и отслеживает состояние атмосферного воздуха.
29 декабря 2023, 07:49
Злободневная проблема. Омичи ежегодно оставляют 10 тысяч жалоб на качество воздуха
25 декабря 2023, 03:56
Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики
Подсудимый не стал отрицать вину. Мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году.
30 октября 2023, 04:31
«Трещин не обнаружено». В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на 3-й Енисейской
7 сентября 2023, 07:42
Канцерогены, мутагены и прочая «химия». Омичам рассказали о богатстве воздуха
Чем дышали омичи с 2020 по 2022 год? 1,8% исследованных проб воздуха в Омской области показывали превышение ПДК
30 марта 2023, 07:28

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