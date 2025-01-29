Город накрыло черным снегом. Омичи показали последствия мощных выбросов

Posted 29 января, 14:50
Published 29 января, 14:50
Modified 29 января, 15:20
Updated 29 января, 15:20
В редакцию Города55 обратились омичи, напуганные снегом в черную крапинку. На такое явление обратили жители Амура.
«Только не говорите, что это зола частного сектора. Я по этому маршруту три остановки до дома хожу пять раз в неделю. Уже два года. Такого кошмара не было», — рассказала омичка.
«На телефон снег нападал. Вытерла, а там остались черные следы», — добавила еще одна местная жительница.
Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев сообщил Городу55, что в среду, 29 января, ТЭЦ-5 работает более активно, чем обычно. Действительно, сегодня социальные сети пестрят жалобами на мощные выбросы.
Город55 запросил комментарий АО «ТГК-11». Продолжаем следить за ситуацией.
Напомним, омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор. Такое решение было принято из-за жалоб омичей. В начале января горожане заметили на машинах налет серого цвета, который находили как в центре города, так и на окраинах. Некоторые омичи даже публиковали видео, как собирают пепел с окон в квартирах. Также по традиции они жаловались на неприятный запах на улице.
В итоге Сибирское управление Росприроднадзора с 16 по 29 января по требованию прокуратуры Омской области проводит внеплановую выездную проверку в отношении структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11».