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Posted 25 января, 09:57

Published 25 января, 09:57

Modified 25 января, 09:59

Updated 25 января, 09:59

Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор после того, как город засыпало пеплом

«Пеплом посыпало». Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов

25 января 2025, 09:57
Фото: gorod55.ru.

Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор после того, как город засыпало пеплом

Еще на новогодних праздниках омичи массово жаловались на выбросы, из-за которых во многих частях города наблюдался серый налет. В связи с этим по требованию областной прокуратуры ведомство организовало проверку.

Сибирское управление Росприроднадзора намерено проверить омскую ТЭЦ-5. Такое решение было принято из-за жалоб омичей. В начале января горожане заметили на машинах налет серого цвета, который замечали как в центре города, так и на окраинах. Некоторые омичи даже публиковали видео, как собирают пепел с окон в квартирах. Также уже по традиции они жаловались на неприятный запах на улице.

«Мы сейчас вышли со спектакля на Красном пути, и моя черная куртка превратилась в серую»;
«Выбросы заметили в поселке Андреевка, на улицах Осоавиахимовской, Орджоникидзе, на Водниках и в Чкаловском поселке»;
«На Водниках пеплом посыпало. У нас балкон открытый, утром снег черный был. В 15:00 машину чистила — то же самое, пепел. Часов с 20:00 вонь была»;
«Утром открыла окно, дышать было на улице нечем».

В итоге в паблике «Дыши, Омск!» появилась информация о проверке ТЭЦ-5.

«8 января в управление поступила информация о превышениях ПДК мелкодисперсных частиц РМ 10, мелкодисперсных частиц РМ 2,5 и пыли. Управлением с 16 по 29 января по требованию прокуратуры Омской области проводится внеплановая выездная проверка в отношении структурного подразделения „ТЭЦ-5“ акционерного общества „ТГК-11“», — говорится в документе ведомства.

Фото: Росприроднадзор. Фото из паблика «Дыши, Омск!»
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#Ольга Скворцова#Экология#Омск#Выбросы#Жалобы#Проверка#Росприроднадзор#ТГК-11#ТЭЦ-5#ПДК
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