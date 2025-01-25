«Пеплом посыпало». Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов

Posted 25 января, 09:57
Published 25 января, 09:57
Modified 25 января, 09:59
Updated 25 января, 09:59
Сибирское управление Росприроднадзора намерено проверить омскую ТЭЦ-5. Такое решение было принято из-за жалоб омичей. В начале января горожане заметили на машинах налет серого цвета, который замечали как в центре города, так и на окраинах. Некоторые омичи даже публиковали видео, как собирают пепел с окон в квартирах. Также уже по традиции они жаловались на неприятный запах на улице.
«Мы сейчас вышли со спектакля на Красном пути, и моя черная куртка превратилась в серую»;
«Выбросы заметили в поселке Андреевка, на улицах Осоавиахимовской, Орджоникидзе, на Водниках и в Чкаловском поселке»;
«На Водниках пеплом посыпало. У нас балкон открытый, утром снег черный был. В 15:00 машину чистила — то же самое, пепел. Часов с 20:00 вонь была»;
«Утром открыла окно, дышать было на улице нечем».
В итоге в паблике «Дыши, Омск!» появилась информация о проверке ТЭЦ-5.
«8 января в управление поступила информация о превышениях ПДК мелкодисперсных частиц РМ 10, мелкодисперсных частиц РМ 2,5 и пыли. Управлением с 16 по 29 января по требованию прокуратуры Омской области проводится внеплановая выездная проверка в отношении структурного подразделения „ТЭЦ-5“ акционерного общества „ТГК-11“», — говорится в документе ведомства.