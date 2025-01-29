«Легкие горели». Пять омских предприятий должны снизить выбросы опасных веществ

В целом на сегодняшний день утверждены планы по снижению выбросов для 61 объекта.

Для пяти омских предприятий утвердили план по достижению квот выбросов. Об этом сообщили в региональном минприроды. Так, в список предприятий, которые должны разработать и согласовать планы мероприятий по снижению выбросов, попали: АО «Фирма Кайрос» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 28%;

АО «Транснефть-Западная Сибирь» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 21,4%;

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%;

ООО «Стройсервис» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 41,8%;

ООО «Омсктехуглерод» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 23%. «Участникам эксперимента по квотированию необходимо снизить выбросы опасных загрязняющих веществ не менее чем на 20% от объема выбросов 2017 года. За невыполнение мероприятий предприятия будут привлекаться к административной ответственности. Для этого на федеральном уровне вносятся изменения в действующие правовые акты, предусматривающие существенные штрафы», — добавили в ведомстве. Добавим, что в паблике «Дыши, Омск!» соцсети «ВКонтакте» омичи регулярно жалуются на вонь в городе. «Запах вечером был очень интенсивный, напоминал копченые шпалы»; «Туман зимой, окна не открывать, ребенок — аллергик — сразу начинает закашливаться. Травят. Район Московка»; «Левый берег, 12 микрорайон. Не видно домов из-за этой химической завесы»; «Это не в первый год уже. „Полет“ коптил раньше прям в окно, аж легкие горели с привкусом кислоты, тут жить опасно». Ранее Город55 сообщал, что в одной из рек Омска обнаружили высокую концентрацию ртути. «Пеплом посыпало». Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов Узнать подробнее