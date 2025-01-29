«Легкие горели». Пять омских предприятий должны снизить выбросы опасных веществ

Posted 29 января, 10:45
Published 29 января, 10:45
Modified 29 января, 12:12
Updated 29 января, 12:12
Для пяти омских предприятий утвердили план по достижению квот выбросов. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Так, в список предприятий, которые должны разработать и согласовать планы мероприятий по снижению выбросов, попали:
«Участникам эксперимента по квотированию необходимо снизить выбросы опасных загрязняющих веществ не менее чем на 20% от объема выбросов 2017 года. За невыполнение мероприятий предприятия будут привлекаться к административной ответственности. Для этого на федеральном уровне вносятся изменения в действующие правовые акты, предусматривающие существенные штрафы», — добавили в ведомстве.
Добавим, что в паблике «Дыши, Омск!» соцсети «ВКонтакте» омичи регулярно жалуются на вонь в городе.
«Запах вечером был очень интенсивный, напоминал копченые шпалы»;
«Туман зимой, окна не открывать, ребенок — аллергик — сразу начинает закашливаться. Травят. Район Московка»;
«Левый берег, 12 микрорайон. Не видно домов из-за этой химической завесы»;
«Это не в первый год уже. „Полет“ коптил раньше прям в окно, аж легкие горели с привкусом кислоты, тут жить опасно».
Ранее Город55 сообщал, что в одной из рек Омска обнаружили высокую концентрацию ртути.