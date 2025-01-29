gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 10:45

Published 29 января, 10:45

Modified 29 января, 12:12

Updated 29 января, 12:12

«Легкие горели». Пять омских предприятий должны снизить выбросы опасных веществ

«Легкие горели». Пять омских предприятий должны снизить выбросы опасных веществ

29 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.
В целом на сегодняшний день утверждены планы по снижению выбросов для 61 объекта.

Для пяти омских предприятий утвердили план по достижению квот выбросов. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Так, в список предприятий, которые должны разработать и согласовать планы мероприятий по снижению выбросов, попали:

  • АО «Фирма Кайрос» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 28%;
  • АО «Транснефть-Западная Сибирь» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 21,4%;
  • АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%;
  • ООО «Стройсервис» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 41,8%;
  • ООО «Омсктехуглерод» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 23%.
«Участникам эксперимента по квотированию необходимо снизить выбросы опасных загрязняющих веществ не менее чем на 20% от объема выбросов 2017 года. За невыполнение мероприятий предприятия будут привлекаться к административной ответственности. Для этого на федеральном уровне вносятся изменения в действующие правовые акты, предусматривающие существенные штрафы», — добавили в ведомстве.

Добавим, что в паблике «Дыши, Омск!» соцсети «ВКонтакте» омичи регулярно жалуются на вонь в городе.

«Запах вечером был очень интенсивный, напоминал копченые шпалы»;
«Туман зимой, окна не открывать, ребенок — аллергик — сразу начинает закашливаться. Травят. Район Московка»;
«Левый берег, 12 микрорайон. Не видно домов из-за этой химической завесы»;
«Это не в первый год уже. „Полет“ коптил раньше прям в окно, аж легкие горели с привкусом кислоты, тут жить опасно».

Ранее Город55 сообщал, что в одной из рек Омска обнаружили высокую концентрацию ртути.

«Пеплом посыпало». Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Экология#Омск#Выбросы#Социальные сети#Загрязнение#Омсктехуглерод#Стройсервис#Административная ответственность#Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика