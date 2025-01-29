От Москвы до Виргинских островов: куда уезжают омичи

Posted 29 января, 06:00
Published 29 января, 06:00
Modified 29 января, 10:29
Updated 29 января, 10:29
Тема демографии в последние годы обрела особую значимость для всей России. Ее важность для Омской области определенно выше средней по стране: регион имеет репутацию места, которое стараются покинуть слишком многие. Город55 решил разобраться, действительно ли миграционное сальдо традиционно невыгодно для области, куда переезжают омичи и откуда на берега Иртыша чаще всего приезжают (а мы понимаем, что приток населения тоже достаточно ощутимый).
Основным источником данных стала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), которая, в свою очередь, получает данные от полиции. Правда, полную информацию по вопросу она не дает: в статистику попадают только те, кто официально зафиксировал свой переезд. Но эти цифры помогают понять общие тенденции.
Основной тренд, если оценивать данные за 2023 год (последний год, по которому обработана вся статистика), вполне ожидаем: из Омской области уехало на 5145 человек больше, чем приехало. Выбывших 20 937 человек, прибывших — 15 792. В целом за год население региона сократилось на 13 971 человека. Это значит, что треть с лишни от общей убыли населения приходится на мигрантов, а всем остальным область обязана неприятной разнице между числом родившихся и умерших.
Население Омской области, по данным на 1 января 2024 года, составляло 1 818 093 человека. Получается, уехал почти каждый 90-й, это больше 1%. В масштабах исторически обозримого промежутка времени (10-20-30 лет) такая динамика дает заметное обновление всего населения региона.
За предыдущий год, 2022-й, из Омской области уехали 26 910 человек, приехали в регион 17 236 человек. То есть миграционная убыль была практически в два раза больше — 9 674 человека.
2 970 жителей региона в 2023 году покинули не только Омскую область, но и страну. Причем 411 из них поступили наиболее радикально, уехав за пределы СНГ. Здесь самая многочисленная группа — переселенцы в Германию, их 230. По-видимому, это омичи с немецкими корнями: переселенческая программа, вытянувшая в «сердце Европы» огромное множество россиян в 1990-х, продолжает работать с теми, кто еще остался.
Новых израильтян совсем немного (всего 11), но зато вдвое больше омичей переехали в близкую и не входящую при этом в СНГ Грузию. В статистику также попали 29 переселенцев в Южную Корею, 19 — в Китай, 21 новый американец и 16 жителей Турции. На этом фоне любителями экзотики выглядят не только те омичи, которые переехали на Виргинские острова, в Новую Зеландию, Австралию, Марокко, Иран, Ирак, Индонезию или Таиланд, но и те, кто выбрал Литву, Латвию, Чехию, Великобританию, Ирландию, Бельгию или Грецию: в каждом конкретном случае это был ровно 1 человек.
Интересно, что людей, покинувших Омск ради Италии, ощутимо больше — семеро. Новоявленных вьетнамцев пятеро, а эстонцев — трое. Один житель региона отправился в Конго, а к «братьям сербам» поехали всего 2 человека (плюс 1 в Черногорию). Отдельно стоит упомянуть Украину, куда из Омской области уехали 86 человек.
Среди стран СНГ, которые жители Омской области выбрали для переезда в 2023 году, первое место с огромным отрывом занял Казахстан: 1 762 переселенца из 2 559. Беларусь почти никого не интересует (23 человека, меньше 1%), и Молдова предсказуемо тоже (19 человек). У остальных государств прирост населения за счет омичей составил в районе 100-200 человек: это Азербайджан (92), Армения (103), Киргизия (124), Узбекистан (145), Таджикистан (202). Здесь же стоит упомянуть ассоциированного члена СНГ Туркменистан. Страна очень закрытая, перспективы переезда туда не очевидны, но 3 переселенца за год все же были. Скорее всего, речь идет о возвращении на родину.
Статистика 2022 года выглядит внушительнее: эмигрантов тогда набралось 6 863, в два с лишним раза больше. При этом на страны дальнего зарубежья тогда пришлось 648 человек (в полтора раза больше). География была той же, с неизменным лидером (Германия — 303 переселенца) и с отдельными живописными нюансами. Например, трое омичей тогда уехали в Японию, по одному — в Бразилию и Аргентину, восемь человек отправились в Индию и трое на Кубу. А вот Африка была представлена только Египтом.
Цифры по уехавшим в страны СНГ в целом были более впечатляющими. Скажем, в Казахстан уехали 4 646 человек, причем пиковое значение, 605 за месяц, было достигнуто в июне. Данные по основным странам этой группы были в диапазоне 200-400, и даже в Беларусь понадобилось поехать целым 39 омичам.
Каждый пятый из тех, кто приехал в Омскую область в 2023 году (3 202 из 15 792), прежде жил за пределами России. Из стран дальнего зарубежья прибыли 336 человек, в том числе 236 — из Германии. Получается, миграционное сальдо с этой конкретной страной положительное. Хотя не исключено, что многие омичи уезжают в Германию, выписываясь со своего места жительства, и вскоре возвращаются, задваивая таким образом статистику.
У оставшейся сотни в этой группе релокантов скромные цифры, но широкая география. Скажем, 10 человек приехали в Омск из Пакистана, шестеро из Турции, четверо из Вьетнама. Попали в статистику 19 индийцев, двое иракцев, двое израильтян. Африка представлена Кот д’Ивуаром, Тунисом и Конго (по 1 человеку), Европа — Австрией, Чехией, Францией, Италией, странами Балтии (максимум 3 человека). Есть один австралиец, 13 корейцев и 16 китайцев. А вот американских стран в этом списке нет ни одной.
2 866 мигрантов из стран СНГ — это в первую очередь жители Казахстана (1 901). На Таджикистан приходится 338 приезжих, на Киргизию — 208, на Узбекистан — 161. Из Беларуси и Молдовы приехали 13 и 4 человека соответственно, из Армении прибыли 118 человек, из Азербайджана — 71.
Стоит отметить, что годом ранее приехавших из других стран в целом было заметно больше (4 577), а тех, кто прибыл из дальнего зарубежья, — немного меньше (321). Миграционное сальдо с Германией тогда было не в пользу Омской области, зато из Туркмении приехали целых 127 человек против 13 в 2023 году.
Самые большие числа — в той части статистики, которая касается омичей, переехавших в другие регионы страны. Их 17 967, и формально самым привлекательным регионом России является Ханты-Мансийский автономный округ (2 517 переселенцев). Однако показатели по Москве и Московской области было бы правильно суммировать, и это дает первую позицию в условном рейтинге — 3 038 человек.
Северная столица, даже если присовокупить к ней Ленинградскую область, далеко не так привлекательна для омичей: туда за год уехали 1 678 человек. Тех, кто предпочел Омску Краснодарский край, не намного меньше — 1 426.
Если исключить обе столицы и кубанскую экзотику, выяснится, что для омичей нет ничего лучше, чем «севера»: кроме Югры почетное место в статистике занимают Тюменская область (1 211 человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (807), Новосибирская область (965). Даже на Чукотку за год уехали 249 омичей, а в Якутию — 121. На этом фоне не слишком привлекательными для переезда кажутся, например, Свердловская область (370) и богатый Татарстан (138).
В списке представлены едва ли не все регионы России. Последнее место с тремя уехавшими омичами занимают не Еврейская автономная область, Тыва или, скажем, Карелия, а Орловщина — один из главных хлебных регионов страны. Для большинства регионов характерны цифровые значения в пределах сотни. При этом мы понимаем, что 99 омичей, уехавших на Камчатку, и 91 уехавший в Самарскую область — это числа принципиально разные.
Годом ранее омичи были немного мобильнее, но соотношение между разными регионами оставалось примерно таким же. Москва с областью, Югра, Петербург с областью и Кубань во главе списка, а замыкающим все-таки был Биробиджан с окрестностями (за год туда уехали 4 омича, тогда как Орловскую область предпочли 14).
За 2023 год в Омскую область из других регионов России переехали 12 590 человек. Интересно, что при меньших цифрах распределение здесь в общих чертах все то же. То есть люди либо уезжали ненадолго, на заработки (при этом меняя место регистрации), либо пытались переехать всерьез, но не смогли. Можно предположить, что в каждом случае в разных пропорциях представлены обе эти группы. Наверняка есть и третья группа — люди, приехавшие в Омск, хотя раньше в нем никогда не жили, но статистики об этом умалчивают.
Итак, чаще всего в Омскую область переезжали из Москвы и ближнего Подмосковья (1 354 плюс 824). На втором месте Ханты-Мансийский округ (1 492), на третьем — Петербург с областью (890), который почти догнала Кубань (889). Дальше мы видим все те же северные регионы, включая Чукотку. Кстати, из Новосибирской области в Омскую перебрались за год 808 человек, а из Тюменской — 719. Последнее место в списке занимает Ингушетия, откуда приехали в Омск 2 человека.
Данные по приехавшим годом ранее принципиально не отличаются. Варьируются только детали. Например, последний регион по числу релокантов — Калмыкия, оттуда в Омск приехали трое.
Есть в статистических сводках еще один интересный пункт — «внутрирегиональная миграция». Мы понимаем, что процесс урбанизации в Омской области продолжается, и многие стремятся переехать в населенный пункт покрупнее: в «центральную усадьбу», в райцентр, а еще лучше — сразу в Омск. Определенно, происходит и «горизонтальная миграция» — переезд в населенный пункт того же уровня. Детализации в статистике нет, но даже самые общие цифры помогают понять уровень мобильности населения региона.
Итак, в 2023 году внутри Омской области сменили место жительства 20 793 человека. В 2022 году таких людей было немного больше — 21 983. Таким образом, их число ненамного превышает 1% от общего числа мигрантов, то есть показатель достаточно скромный. Отчасти это можно объяснить тем, что больше половины населения региона уже живет в областном центре, и переезжать из него в село — значит заниматься эскапизмом. Такое сейчас не в моде.