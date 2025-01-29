От Москвы до Виргинских островов: куда уезжают омичи

За 2023 год в Омскую область из других регионов России переехали 12 590 человек. Интересно, что при меньших цифрах распределение здесь в общих чертах все то же. То есть люди либо уезжали ненадолго, на заработки (при этом меняя место регистрации), либо пытались переехать всерьез, но не смогли. Можно предположить, что в каждом случае в разных пропорциях представлены обе эти группы. Наверняка есть и третья группа — люди, приехавшие в Омск, хотя раньше в нем никогда не жили, но статистики об этом умалчивают.