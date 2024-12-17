gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Николай Эйхвальд

Выбрать дату
17 декабря
Туристический налог собрались ввести в Омске и 5 районах Омской области
В первый год он составляет 1%, но постепенно вырастет до 5%.
17 декабря, 09:50
13 декабря
Стало известно, что именно инкриминируют омскому вице-губернатору Цуканову
По тому же делу проходит донецкий преемник Цуканова Денис Петкун.
13 декабря, 17:25
Омского вице-губернатора Цуканова отстранили от обязанностей на время следствия
Министерством цифрового развития теперь руководит Максим Макаленко.
13 декабря, 17:07
12 декабря
«Предполагаю, что грехи не из Омска»: Андрей Алехин высказался о задержании Цуканова
По мнению депутата, претензии к работе вице-губернатора в Омске маловероятны.
12 декабря, 11:38
От Петербурга до Донецка: какой была карьера задержанного Дениса Цуканова
В ряде регионов чиновник работал под началом Виталия Хоценко.
12 декабря, 11:17
Эксклюзив. В Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова
Высокопоставленного чиновника отправили в Москву, где ему изберут меру пресечения.
12 декабря, 08:54
Подешевело: обанкротившийся завод «Сиблифт» снова выставили на продажу
Начальная цена на 10% ниже, чем в прошлый раз.
12 декабря, 08:49
Мэр Омска Шелест решил изменить схему движения транспорта из-за пробок на метромосту
Изменения вступят в силу уже сегодня, 12 декабря.
12 декабря, 06:21
163-миллионный долг владельца «НоваТора» продали всего за миллион с небольшим
Конкурсный управляющий опубликовал официальное сообщение о сделке.
12 декабря, 05:16
11 декабря
ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов
Университет попал в специальный перечень, утвержденный федеральным правительством.
11 декабря, 09:58
Работника омского аэропорта отдали под суд из-за поддельного диплома
Мужчина работал оператором по наземному обслуживанию.
11 декабря, 09:00
Омские депутаты решили не откладывать введение туристического налога
Новый налог вводится уже 1 января.
11 декабря, 08:24
Суд вынес приговор виновникам банкротства калачинского молочного завода
Один из осужденных получил «условку», второй отправится на принудительные работы.
11 декабря, 07:01
В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
Такое решение принял городской Совет.
11 декабря, 06:28
Омские депутаты одобрили улицу Чингиза Айтматова на территории Сибзавода
Название было анонсировано в дни кыргызской культуры.
11 декабря, 05:22
10 декабря
Стало известно о смерти известного омского лесовода
Прощание пройдет 11 декабря в Муромцево.
10 декабря, 11:14
Омский депарх отсудил у предпринимательницы недостроенный банкетный зал на Лермонтова
Здание было признано самостроем еще 4 года назад.
10 декабря, 08:57
В Омске назначили нового директора «Юности» из «Спортивного интереса»
Должность занял Илья Колоколов, директор школы олимпийского резерва.
10 декабря, 06:19
Омского бизнесмена Вячеслава Авдошина подозревают в мошенничестве
Сейчас предприниматель находится в СИЗО
10 декабря, 04:00
9 декабря
Всего 370 тысяч: по официальным данным, в Омске уменьшилась средняя взятка
Самая большая взятка составила 4,7 млн рублей.
9 декабря, 11:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика