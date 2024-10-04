Омская область продолжает терять население: куда уезжают жители региона

Posted 4 октября, 12:12
Published 4 октября, 12:12
Modified 4 октября, 12:14
Updated 4 октября, 12:14
В последние месяцы Омская область столкнулась с заметным оттоком населения. Согласно свежим данным, опубликованным Омскстатом, с января по июль текущего года регион покинули 10,1 тыс. человек. Из них 8,5 тысячи выбрали для жизни другие регионы России, а 1,6 тыс. предпочли переезд за границу.
Особое внимание привлекает популярность Казахстана среди жителей Омской области. С начала года 957 человек решили обосноваться в этой соседней стране, что делает её наиболее востребованным направлением для эмиграции. Интересно, что в обратном направлении, из Казахстана в Омскую область, вернулись 809 человек.
На втором месте по популярности среди омичей оказалась Германия. За первые семь месяцев года туда переехали 99 человек, в то время как 110 человек вернулись обратно в Омскую область.
Кроме того, 95 жителей Омской области выбрали для переезда Таджикистан, а 89 человек — Узбекистан. Эти страны, вероятно, привлекают людей наличием культурных и семейных связей.
Несмотря на то, что число переездов в более отдалённые страны значительно меньше, стоит отметить, что три человека эмигрировали в США, а по шесть человек выбрали Израиль, Грузию и Туркмению.
Как ранее сообщал Город55, Омская область в последние месяцы переживает серьезные демографические трудности. По данным Омскстата, с января по июль этого года в регионе смертность значительно превышает рождаемость: на каждую тысячу жителей приходится 13,8 случаев смерти, что в 1,7 раза больше числа новорожденных.
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