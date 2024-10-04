Омская область продолжает терять население: куда уезжают жители региона

В последние месяцы Омская область столкнулась с заметным оттоком населения. Согласно свежим данным, опубликованным Омскстатом, с января по июль текущего года регион покинули 10,1 тыс. человек. Из них 8,5 тысячи выбрали для жизни другие регионы России, а 1,6 тыс. предпочли переезд за границу.



Особое внимание привлекает популярность Казахстана среди жителей Омской области. С начала года 957 человек решили обосноваться в этой соседней стране, что делает её наиболее востребованным направлением для эмиграции. Интересно, что в обратном направлении, из Казахстана в Омскую область, вернулись 809 человек.