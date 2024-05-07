Индия, Германия, Израиль. Стало известно, в какие страны переехали омичи в этом году

Стало известно, в какие страны жители Омской области уехали на ПМЖ в этом году

По данным Омскстата, за первые два месяца года Омскую область покинуло 2,6 тысячи человек, что на 100 человек больше, чем годом ранее. Чуть более двух тысяч омичей остались в России, но сменили регион проживания. Еще 480 уехали в другие страны. А в наш регион переехали 1,9 тысячи человек.