Индия, Германия, Израиль. Стало известно, в какие страны переехали омичи в этом году

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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По данным Омскстата, за первые два месяца текущего года из Омской области выбыло 2,6 тысячи человек. Годом ранее за этот же период область покинуло 2,5 тысячи человек.
Чуть более двух тысяч омичей сменили регион проживания в России. Еще 480 человек переехали в другие страны. В наш регион переехали 1400 человек из других регионов и 500 иностранцев.
Стоит отметить, что уже несколько лет в топе самых популярных стран для переезда лидируют Казахстан и Узбекистан. С начала года 293 омича уехали в Казахстан и 28 — в Узбекистан.
За два месяца 2024 года мы наблюдаем миграционный обмен с Индией. Туда из Омской области переехало 19 человек, а в обратную сторону — 98. В Германию переехало 16 человек, а в Омскую область — 31. По одному жителю региона уехали во Вьетнам, Китай и Туркмению. Трое — в Беларусь, Израиль и Турцию.