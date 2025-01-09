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Posted 9 января, 08:12

Published 9 января, 08:12

Modified 9 января, 08:14

Updated 9 января, 08:14

С января по октябрь из Омской области уехали больше 31 тысячи человек

В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди

9 января 2025, 08:12
Фото: gorod55.ru. С января по октябрь из Омской области уехали больше 31 тысячи человек

В Омской области в прошлом году сократилось число местных жителей

При этом в целом по России наблюдается миграционный прирост населения.

Росстат опубликовал данные о миграции населения за январь–октябрь 2024 года. За этот период в Омскую область приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397. Миграционная убыль составила 2 253 человека. Для сравнения, в 2023 году убыль составила 4 547 человек.

В целом в России с января по октябрь наблюдался прирост населения. В страну прибыло почти 3,3 млн человек, убыло — 2,9 млн. Миграция показала прирост почти в 334 тысячи человек.

Ранее Город55 сообщал, что за 10 месяцев 2024 года в регионе родилось 11 912 человек, а умерло — 20 750.

В Омской области с начала года смертность вдвое превысила рождаемость
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Миграция#Население#Убыль#Прирост#Ростат
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