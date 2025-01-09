В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди

Росстат опубликовал данные о миграции населения за январь–октябрь 2024 года. За этот период в Омскую область приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397. Миграционная убыль составила 2 253 человека. Для сравнения, в 2023 году убыль составила 4 547 человек.