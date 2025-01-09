В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди

Posted 9 января, 08:12
Published 9 января, 08:12
Modified 9 января, 08:14
Updated 9 января, 08:14
Росстат опубликовал данные о миграции населения за январь–октябрь 2024 года. За этот период в Омскую область приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397. Миграционная убыль составила 2 253 человека. Для сравнения, в 2023 году убыль составила 4 547 человек.
В целом в России с января по октябрь наблюдался прирост населения. В страну прибыло почти 3,3 млн человек, убыло — 2,9 млн. Миграция показала прирост почти в 334 тысячи человек.
Ранее Город55 сообщал, что за 10 месяцев 2024 года в регионе родилось 11 912 человек, а умерло — 20 750.