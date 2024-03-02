Активный отток населения. Омскстат опубликовал данные о миграции омичей

Напомним, что, согласно статистическим данным, миграционная убыль населения в СФО остается довольно высокой. По итогу за январь–октябрь 2023 года население Омской области сократилось на 4 537 человек. Это не так много по сравнению с миграционной убылью 2022 года, когда регион покинули 8 741 человек.