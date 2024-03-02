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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

иллюстрация

Активный отток населения. Омскстат опубликовал данные о миграции омичей

2 марта 2024, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация

В 2023 году Омскую область покинули свыше 20 тысяч человек

При этом на ПМЖ в регион переехали 15,7 тысячи человек.

Омскстат предоставил данные о миграции за прошлый год. Оказалось, что с января по декабрь регион покинули 20,9 тысячи омичей (в 2022 году — 26,9 тысяч). При этом на ПМЖ в Омск прибыло 15,7 тысячи человек.

Согласно последним данным, в Омскую область прибыло 12,5 тысяч человек из других регионов и 3,2 тысячи иностранцев. Большинство уехавших омичей (17,9 тысяч) решили поселиться в других регионах России, а 2,9 тысячи человек уехали в другие страны.

Напомним, что, согласно статистическим данным, миграционная убыль населения в СФО остается довольно высокой. По итогу за январь–октябрь 2023 года население Омской области сократилось на 4 537 человек. Это не так много по сравнению с миграционной убылью 2022 года, когда регион покинули 8 741 человек.

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#Омск#Омская область#Россия#Статистика#Миграция#Новости#Население
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