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Posted 24 января, 05:11

Published 24 января, 05:11

Modified 24 января, 05:22

Updated 24 января, 05:22

В Омской области проверили мигрантов на воинский учет

В Омской области проверили мигрантов: более 100 граждан встали на воинский учет

24 января 2025, 05:11
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области проверили мигрантов на воинский учет

В Омской области более 100 мигрантов встали на воинский учет в начале года

В регионе продолжаются рейды, направленные на борьбу с нарушениями миграционного законодательства.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону и других органов проверили более 40 адресов, где зарегистрированы натурализованные мигранты и уклоняющиеся от постановки на воинский учет.

На территории различных муниципальных образований Омской области проведены очередные рейдовые мероприятия
На территории различных муниципальных образований Омской области проведены очередные рейдовые мероприятия. Фото: Военно-следственный отдел Омской области

По итогам проверок, в январе 2025 года на воинский учет было поставлено более 100 натурализованных граждан, а также 3 иностранных гражданина заключили контракты на службу в ВС РФ. Кроме того, несколько иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за различные нарушения.

Если в ходе проверок граждан не было дома, их родственникам вручали повестки. К тем, кто не выполнит требования, могут быть применены санкции.

Напомним, ранее Город55 писал, что за 2024 год 26 натурализованных граждан призвали на военную службу, а 151 иностранный гражданин подписал контракт с Вооруженными силами РФ.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Нарушения#Мигранты#Воинский учет#Административная ответственность#Рейды
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