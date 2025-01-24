В Омской области проверили мигрантов: более 100 граждан встали на воинский учет

Posted 24 января, 05:11
Published 24 января, 05:11
Modified 24 января, 05:22
Updated 24 января, 05:22
Сотрудники военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону и других органов проверили более 40 адресов, где зарегистрированы натурализованные мигранты и уклоняющиеся от постановки на воинский учет.
По итогам проверок, в январе 2025 года на воинский учет было поставлено более 100 натурализованных граждан, а также 3 иностранных гражданина заключили контракты на службу в ВС РФ. Кроме того, несколько иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за различные нарушения.
Если в ходе проверок граждан не было дома, их родственникам вручали повестки. К тем, кто не выполнит требования, могут быть применены санкции.
Напомним, ранее Город55 писал, что за 2024 год 26 натурализованных граждан призвали на военную службу, а 151 иностранный гражданин подписал контракт с Вооруженными силами РФ.