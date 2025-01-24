В Омской области проверили мигрантов: более 100 граждан встали на воинский учет

По итогам проверок, в январе 2025 года на воинский учет было поставлено более 100 натурализованных граждан, а также 3 иностранных гражданина заключили контракты на службу в ВС РФ. Кроме того, несколько иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за различные нарушения.