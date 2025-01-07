Сегодня в Омске: кинотеатры-миллионеры, отключение воды и елки у мусорок

Омичей предупредили, что в этом году не будут работать главные пункты приема новогодних елей. Перерабатывать деревья перестанут в Большереченском зоопарке, так как животным достаточно тех, что есть в запасе сейчас. Также не будет работать пункт приема на парковке у ТЦ «Мега». Где будут находится другие места для сдачи елей и будут ли они вообще — пока неизвестно.