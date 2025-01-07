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Posted 7 января, 14:12

Published 7 января, 14:12

Modified 7 января, 14:12

Updated 7 января, 14:12

Иллюстрация

Сегодня в Омске: кинотеатры-миллионеры, отключение воды и елки у мусорок

7 января 2025, 14:12
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Названы самые популярные фильмы среди омичей в первую неделю 2025 года

Самым прибыльным фильмом в первую неделю января в кинотеатрах Омской области оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», следует из данных системы ЕАИС. За новогодние праздники он собрал 19 286 564 рублей и более 60 тысяч омичей в кинозалах. Также в список самых популярных вошли «Финист. Первый богатырь», «Елки 11» и «Домовенок Кузя».

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Новость №2. Скоро омичей ждет отключение воды на целый день

В следующий понедельник, 13 января, в 41 доме в центральной части Омска не будет воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице К. Маркса, 24. Из-за этого жители построек по улицам Маркса, Пушкина, Бульварная и Жукова останутся без доступа к ресурсу с 10:00 до 23:00.

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Новость №3. В Омске закрылись основные места для переработки новогодних елей

Омичей предупредили, что в этом году не будут работать главные пункты приема новогодних елей. Перерабатывать деревья перестанут в Большереченском зоопарке, так как животным достаточно тех, что есть в запасе сейчас. Также не будет работать пункт приема на парковке у ТЦ «Мега». Где будут находится другие места для сдачи елей и будут ли они вообще — пока неизвестно.

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