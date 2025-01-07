Складировать у мусорок? В Омске сократилось количество мест для переработки елей

Posted 7 января, 12:18
Published 7 января, 12:18
Modified 7 января, 12:22
Updated 7 января, 12:22
Омичей предупредили, что в этом году не будут работать главные пункты приема новогодних елей. В частности, перерабатывать деревья перестанут в Большереченском зоопарке. В пресс-службе сообщили, что животным достаточно тех деревьев, которые есть в запасе сейчас.
«В этом году зоопарком не будет производиться прием елок! Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются. Спасибо за внимание и понимание», — обратились к омичам в зоопарке.
Также не будет работать пункт приема на парковке у ТЦ «Мега», об этом пишет «Омск Информ». Где будут находится другие места для сдачи елей и будут ли они вообще — пока неизвестно.
Ранее Город55 рассказывал о самых дорогих и самых бюджетных новогодних елях, которые продавались в магазинах города в 2024 году.