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Posted 7 января, 12:18

Published 7 января, 12:18

Modified 7 января, 12:22

Updated 7 января, 12:22

В Омске закрылись основные места для переработки новогодних елей

Складировать у мусорок? В Омске сократилось количество мест для переработки елей

7 января 2025, 12:18
Фото: 1MI.

В Омске закрылись основные места для переработки новогодних елей

В этом году ели не будут принимать в Большереченском зоопарке и на парковке у «Меги».

Омичей предупредили, что в этом году не будут работать главные пункты приема новогодних елей. В частности, перерабатывать деревья перестанут в Большереченском зоопарке. В пресс-службе сообщили, что животным достаточно тех деревьев, которые есть в запасе сейчас.

«В этом году зоопарком не будет производиться прием елок! Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются. Спасибо за внимание и понимание», — обратились к омичам в зоопарке.

Также не будет работать пункт приема на парковке у ТЦ «Мега», об этом пишет «Омск Информ». Где будут находится другие места для сдачи елей и будут ли они вообще — пока неизвестно.

Ранее Город55 рассказывал о самых дорогих и самых бюджетных новогодних елях, которые продавались в магазинах города в 2024 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Новости#Дерево#Елка#Ель#Елки
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