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Posted 7 января, 11:19

Published 7 января, 11:19

Modified 7 января, 11:23

Updated 7 января, 11:23

В центре Омска на сутки отключат воду: публикуем адреса

В центре Омска на сутки отключат воду: публикуем адреса

7 января 2025, 11:19
Фото: 1MI.
Жители ряда домов останутся без водоснабжения из-за ремонта водопровода по улице К. Маркса, 24.

В омском отделении водоканала жителей центральной части города предупредили, что 13 января в 41 доме не будет воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице К. Маркса, 24.

В следующий понедельник, с 10:00 до 23:00, воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Маркса, 36/1, 34а, 30а, 30, 32, 34, 26, 37, 22а, 22, 20, 20а, 41а, 41/10, 36, 39, 41, 41/1, 41/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/10, 18/13, 18/28;
  • ул. Пушкина, 140, 133, 133/8;
  • ул. Бульварная, 1, 3;
  • ул. Жукова, 154, 152, 150, 154а, 148.

С начала и до окончания работ омичам будет доступна машина с питьевой водой, она расположится по адресу ул. Маркса 20А.

Напомним, что из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения уже третьи сутки живут омичи из Нефтяников. Проблема затронула шесть домов по улице 2-й Поселковой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Новости#Отключение#Омский водоканал#Отключения
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