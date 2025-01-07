В центре Омска на сутки отключат воду: публикуем адреса

Posted 7 января, 11:19
Published 7 января, 11:19
Modified 7 января, 11:23
Updated 7 января, 11:23
В омском отделении водоканала жителей центральной части города предупредили, что 13 января в 41 доме не будет воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице К. Маркса, 24.
В следующий понедельник, с 10:00 до 23:00, воды не будет по следующим адресам:
С начала и до окончания работ омичам будет доступна машина с питьевой водой, она расположится по адресу ул. Маркса 20А.
Напомним, что из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения уже третьи сутки живут омичи из Нефтяников. Проблема затронула шесть домов по улице 2-й Поселковой.