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Posted 7 января, 10:30

Published 7 января, 10:30

Modified 7 января, 10:34

Updated 7 января, 10:34

Стало известно, сколько миллионов омичи оставили в кинотеатрах на январских каникулах

Стало известно, сколько миллионов омичи оставили в кинотеатрах на январских каникулах

7 января 2025, 10:30
Фото: 1MI.
Самым кассовым фильмом оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

На сайте ЕАИС появилась информация о кассовых сборах в омских кинотеатрах на январских праздниках. Самым прибыльным фильмом оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», за первую неделю года он собрал 19 286 564 рублей и более 60 тысяч омичей в кинозалах.

На втором месте расположился «Финист. Первый богатырь», картина собрала 15 829 647 рублей за семь дней, всего ее увидели 50 тысяч омичей. Далее — «Елки 11», кассовый сбор которых почти в три раза меньше и равняется 4 389 700 рублей (ради этого фильма в кинотеатры пришли 13,5 тысяч человек). Немного от третьего места отстал «Домовенок Кузя», он собрал 4 231 380 рублей, при этом фильм посмотрели 14 тысяч зрителей.

Фото: ekinobilet.fond-kino.ru

Ранее Город55 писал о сериалах 2024 года, которые можно посмотреть за новогодние каникулы.

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