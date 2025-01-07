Стало известно, сколько миллионов омичи оставили в кинотеатрах на январских каникулах

На втором месте расположился «Финист. Первый богатырь», картина собрала 15 829 647 рублей за семь дней, всего ее увидели 50 тысяч омичей. Далее — «Елки 11», кассовый сбор которых почти в три раза меньше и равняется 4 389 700 рублей (ради этого фильма в кинотеатры пришли 13,5 тысяч человек). Немного от третьего места отстал «Домовенок Кузя», он собрал 4 231 380 рублей, при этом фильм посмотрели 14 тысяч зрителей.