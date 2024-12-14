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Posted 14 декабря, 10:51

Published 14 декабря, 10:51

Modified 14 декабря, 11:28

Updated 14 декабря, 11:28

В Омской области зимой открыли более 270 катков

Сезон зимних развлечений: все елочные базары и катки Омска появились на картах

14 декабря 2024, 10:51
Фото: gorod55.ru.

В Омской области зимой открыли более 270 катков

Омск готов к зимним праздникам: катки, елочные базары и другие новогодние развлечения открыты для горожан на Яндекс Картах.

Омск занимает четвертое место по плотности катков, с более чем 270 ледовыми площадками. Всего, по данным Яндекс Карт, можно найти 16 754 катка в России.

Напомним, что 1 декабря в Омске открылся новый уличный каток на территории ТЦ «Мега». Он будет не только зоной активного отдыха, но и отличным местом для зимних фотографий. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Каток спорткомплекса «Юность» открыл сезон массовых катаний с 22 ноября. Для удобства посетителей здесь есть раздевалки, мини-кафе, фотозоны, вечерняя подсветка, а также пункты проката и заточки коньков.

Также каток «Красная звезда», открывшийся 26 ноября, привлекает любителей зимних развлечений своей площадью почти 13 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в Омске.

А 30 ноября состоялось техническое открытие катка на улице Королева. Здесь время катания не ограничено. В дополнение к катанию посетители могут воспользоваться раздевалками, мини-кафе и насладиться вечерней подсветкой.

По данным сервиса, в Омске также открыто более 130 елочных базаров, а старт продаж новогодних деревьев назначен на 15 декабря. В этом году сосны можно будет купить от 500 рублей. Елочные базары будут работать на улицах города, а также на территории Ленинского, Левобережного, Советского и Центрального рынков, где можно будет приобрести не только живые ели, но и искусственные деревья, гирлянды, мишуру и игрушки.

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#Диана Рязанцева#Омск#Новый год#Мега#Красная звезда#Елочные базары#Уличные катки
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