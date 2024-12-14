Сезон зимних развлечений: все елочные базары и катки Омска появились на картах

По данным сервиса, в Омске также открыто более 130 елочных базаров, а старт продаж новогодних деревьев назначен на 15 декабря. В этом году сосны можно будет купить от 500 рублей. Елочные базары будут работать на улицах города, а также на территории Ленинского, Левобережного, Советского и Центрального рынков, где можно будет приобрести не только живые ели, но и искусственные деревья, гирлянды, мишуру и игрушки.