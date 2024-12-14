Сезон зимних развлечений: все елочные базары и катки Омска появились на картах

Posted 14 декабря, 10:51
Published 14 декабря, 10:51
Modified 14 декабря, 11:28
Updated 14 декабря, 11:28
Омск занимает четвертое место по плотности катков, с более чем 270 ледовыми площадками. Всего, по данным Яндекс Карт, можно найти 16 754 катка в России.
Напомним, что 1 декабря в Омске открылся новый уличный каток на территории ТЦ «Мега». Он будет не только зоной активного отдыха, но и отличным местом для зимних фотографий. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00.
Каток спорткомплекса «Юность» открыл сезон массовых катаний с 22 ноября. Для удобства посетителей здесь есть раздевалки, мини-кафе, фотозоны, вечерняя подсветка, а также пункты проката и заточки коньков.
Также каток «Красная звезда», открывшийся 26 ноября, привлекает любителей зимних развлечений своей площадью почти 13 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в Омске.
А 30 ноября состоялось техническое открытие катка на улице Королева. Здесь время катания не ограничено. В дополнение к катанию посетители могут воспользоваться раздевалками, мини-кафе и насладиться вечерней подсветкой.
По данным сервиса, в Омске также открыто более 130 елочных базаров, а старт продаж новогодних деревьев назначен на 15 декабря. В этом году сосны можно будет купить от 500 рублей. Елочные базары будут работать на улицах города, а также на территории Ленинского, Левобережного, Советского и Центрального рынков, где можно будет приобрести не только живые ели, но и искусственные деревья, гирлянды, мишуру и игрушки.