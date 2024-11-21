Погода позволяет: в Омске откроют сезон зимних катаний

Posted 21 ноября, 06:27
Published 21 ноября, 06:27
Modified 21 ноября, 06:29
Updated 21 ноября, 06:29
С 22 ноября в Омске открывается сезон массовых катаний на катке спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна.
Каток будет работать в привычном режиме:
Для удобства посетителей на катке будут работать раздевалки, мини-кафе, фотозона, а также обеспечена вечерняя подсветка. Кроме того, будут открыты пункты проката и заточки коньков. Стоимость проката коньков составляет 170 рублей для взрослых и детей старше 7 лет, и 80 рублей для малышей. Заточка коньков — 150 рублей. Вход на каток стоит 130 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно. Для начинающих предусмотрен прокат опоры за 90 рублей.
«Вырученные средства позволят содержать каток в течение всего сезона, а также пойдут на обновление материально-технической базы самого спорткомплекса», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска.
Напомним, что в ближайшие выходные в Омске откроется самый большой каток «Красная звезда».