Погода позволяет: в Омске откроют сезон зимних катаний

Для удобства посетителей на катке будут работать раздевалки, мини-кафе, фотозона, а также обеспечена вечерняя подсветка. Кроме того, будут открыты пункты проката и заточки коньков. Стоимость проката коньков составляет 170 рублей для взрослых и детей старше 7 лет, и 80 рублей для малышей. Заточка коньков — 150 рублей. Вход на каток стоит 130 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно. Для начинающих предусмотрен прокат опоры за 90 рублей.