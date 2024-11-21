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Posted 21 ноября, 06:27

Published 21 ноября, 06:27

Modified 21 ноября, 06:29

Updated 21 ноября, 06:29

В Омске объявили дату начала зимних катаний

Погода позволяет: в Омске откроют сезон зимних катаний

21 ноября 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске объявили дату начала зимних катаний

На этот раз с завтрашнего дня спортивный комплекс «Юность» открывает сезон массовых катаний.

С 22 ноября в Омске открывается сезон массовых катаний на катке спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна.

Каток будет работать в привычном режиме:

  • в будние дни — с 17:00 до 22:00;
  • в выходные и праздничные дни — с 14:00 до 22:00;
  • понедельник остаётся выходным.

Для удобства посетителей на катке будут работать раздевалки, мини-кафе, фотозона, а также обеспечена вечерняя подсветка. Кроме того, будут открыты пункты проката и заточки коньков. Стоимость проката коньков составляет 170 рублей для взрослых и детей старше 7 лет, и 80 рублей для малышей. Заточка коньков — 150 рублей. Вход на каток стоит 130 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно. Для начинающих предусмотрен прокат опоры за 90 рублей.

«Вырученные средства позволят содержать каток в течение всего сезона, а также пойдут на обновление материально-технической базы самого спорткомплекса», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска.
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#Ольга Акамова#Омск#Новости
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