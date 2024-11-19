Каток-рекордсмен в Омске: когда откроется лед на «Красной звезде»

Posted 19 ноября, 03:53
Published 19 ноября, 03:53
Modified 19 ноября, 03:55
Updated 19 ноября, 03:55
На спортивной базе «Красная звезда» завершились работы по заливке самого большого катка Омской области. Вручную подготовка началась на прошлой неделе.
Площадь катка составляет почти 13 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в Омске и области.
Главным украшением катка станет большая ель, установленная в центре площадки, а также километры гирлянд. В преддверии Нового года территорию дополнительно украсят световые инсталляции, арт-объекты и фотозоны.
Каток открыт для всех желающих с 18:00 до 22:00 в будние дни (кроме понедельника), а по выходным — с 15:00 до 18:00.
В прошлом году каток открыли позднее на месяц — в середине декабря. Но из-за сильного потепления до плюсовой температуры каток пришлось закрыть на несколько дней.