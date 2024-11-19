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Posted 19 ноября, 03:53

Published 19 ноября, 03:53

Modified 19 ноября, 03:55

Updated 19 ноября, 03:55

В выходные в Омске откроется самый большой каток

Каток-рекордсмен в Омске: когда откроется лед на «Красной звезде»

19 ноября 2024, 03:53
Фото: 1MI.

В выходные в Омске откроется самый большой каток

Уже в ближайшие выходные омичи смогут посетить каток «Красная звезда», который считается самым большим в регионе.

На спортивной базе «Красная звезда» завершились работы по заливке самого большого катка Омской области. Вручную подготовка началась на прошлой неделе.

Площадь катка составляет почти 13 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в Омске и области.

Главным украшением катка станет большая ель, установленная в центре площадки, а также километры гирлянд. В преддверии Нового года территорию дополнительно украсят световые инсталляции, арт-объекты и фотозоны.

Каток открыт для всех желающих с 18:00 до 22:00 в будние дни (кроме понедельника), а по выходным — с 15:00 до 18:00.

В прошлом году каток открыли позднее на месяц — в середине декабря. Но из-за сильного потепления до плюсовой температуры каток пришлось закрыть на несколько дней.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Новый год#Каток#Новости#Красная звезда#Фотозоны#Арт-объекты
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