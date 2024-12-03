Лед ждет гостей. В омской «Меге» прошло долгожданное открытие уличного катка

Posted 3 декабря, 03:00
Published 3 декабря, 03:00
Modified 3 декабря, 03:00
Updated 3 декабря, 03:00
На территории ТЦ «Мега» с 1 декабря открылся новый уличный каток. Это место станет не только зоной активного отдыха, но и площадкой для стильных зимних фото. Ледовая площадка работает ежедневно с 11:00 до 20:00.
Стоимость посещения:
Это один из самых дорогих катков города, однако его удобное расположение и атмосфера обещают привлечь любителей зимнего досуга.
Напомним, что в Омске стартовал сезон зимних развлечений, и любители катания на коньках могут выбрать сразу несколько популярных локаций. У каждого катка — свои особенности, график работы и ценовая политика.
Так, например, популярная локация для зимнего отдыха в Омске — каток спорткомплекса «Юность» открыл сезон массовых катаний 22 ноября. Для комфорта посетителей здесь предусмотрены раздевалки, мини-кафе, фотозоны, вечерняя подсветка, а также пункты проката и заточки коньков.
Каток-рекордсмен «Красная звезда» открыл свои двери для любителей зимних развлечений 26 ноября. Его площадь составляет почти 13 тысяч квадратных метров, что делает площадку самой масштабной в Омской области.
Техническое открытие катка на Королева прошло 30 ноября. Здесь время катания не ограничено, а цены варьируются в зависимости от выбранных услуг. Для любителей других зимних активностей доступен тюбинг, а в дополнение к ледовому развлечению предусмотрены раздевалки, мини-кафе и вечерняя подсветка.