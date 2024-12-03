Лед ждет гостей. В омской «Меге» прошло долгожданное открытие уличного катка

Техническое открытие катка на Королева прошло 30 ноября. Здесь время катания не ограничено, а цены варьируются в зависимости от выбранных услуг. Для любителей других зимних активностей доступен тюбинг, а в дополнение к ледовому развлечению предусмотрены раздевалки, мини-кафе и вечерняя подсветка.