Омск готовится к продаже новогодних елок: где откроются базары

Торговые точки будут расположены в местах с высокой проходимостью, рядом с магазинами и гипермаркетами. Места продаж деревьев организованы в различных округах города, включая Октябрьский, Кировский, Ленинский, Советский и Центральный. Цены на деревья будут устанавливать сами продавцы.