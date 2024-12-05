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Posted 5 декабря, 05:27

Published 5 декабря, 05:27

Modified 5 декабря, 07:17

Updated 5 декабря, 07:17

Стали известны адреса елочных базаров в Омске

Омск готовится к продаже новогодних елок: где откроются базары

5 декабря 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney.

Стали известны адреса елочных базаров в Омске

В Омске определены места для продажи новогодних елок и хвойных деревьев, которые начнут свою работу с середины декабря и будут открыты до конца года.

Администрация Омска сообщила, что с середины декабря в городе начнут работу елочные базары, где жители смогут приобрести новогодние деревья: елки, сосны, пихты и лапник.

Торговые точки будут расположены в местах с высокой проходимостью, рядом с магазинами и гипермаркетами. Места продаж деревьев организованы в различных округах города, включая Октябрьский, Кировский, Ленинский, Советский и Центральный. Цены на деревья будут устанавливать сами продавцы.

Фото: Администрация Омска

Публикуем адреса торговых точек:

Октябрьский округ:

  • ул. 75-й Гв. Бригады, 18;
  • ул. 75-й Гв. Бригады, 1Г;
  • ул. Кирова, 10;
  • ул. Кирова, 16/3;
  • ул. Кирова, 20;
  • ул. Кирова, 49/1;
  • ул. Масленникова, 179;
  • пр. Космический, 14А;
  • пр. Космический, 17Б;
  • пр. Космический, 18Д;
  • пр. Космический, 26А;
  • пр. Космический, 52.

Кировский округ:

  • ул.12 Декабря, 104;
  • ул. Бетховена, 18;
  • ул.12 Декабря, 64;
  • ул. Ватутина, 7B;
  • ул. 70 лет Октября, 14/1;
  • ул. Комкова, 2;
  • ул. 70 лет Октября, 20;
  • ул. Мельничная, 126А;
  • ул. 70 лет Октября, 9;
  • ул. Степанца, 2.

Ленинский округ:

  • ул. Серова, 13;
  • пр. Сибирский, 7;
  • ул. Д. Бедного, 69;
  • ул. 6-я Станционная, 2/3;
  • ул. Крыловская, 23;
  • ул. 6-я Станционная, 31.

Советский округ:

  • пр. Менделеева, 30;
  • ул. Бархатовой, 9;
  • ул. Заозерная, 26;
  • ул. Нефтезаводская, 21;
  • ул. Химиков, 6;
  • ул. Химиков, 32;

Центральный округ:

  • ул. 10 лет Октября, 109;
  • ул. Красный Путь, 26А;
  • ул. 10 лет Октября, 175;
  • ул. Маяковского, 50А.

Также в продажу поступят пиротехнические изделия по адресу 21-я Амурская, 12.

Базары будут работать до 31 декабря.

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#Диана Рязанцева#Омск#Елочные базары#Новогодние елки#Продажа елок#Городские округа#Адреса торговых точек#Пиротехнические изделия#Рождественский базар
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