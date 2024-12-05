Омск готовится к продаже новогодних елок: где откроются базары

Posted 5 декабря, 05:27
Published 5 декабря, 05:27
Modified 5 декабря, 07:17
Updated 5 декабря, 07:17
Администрация Омска сообщила, что с середины декабря в городе начнут работу елочные базары, где жители смогут приобрести новогодние деревья: елки, сосны, пихты и лапник.
Торговые точки будут расположены в местах с высокой проходимостью, рядом с магазинами и гипермаркетами. Места продаж деревьев организованы в различных округах города, включая Октябрьский, Кировский, Ленинский, Советский и Центральный. Цены на деревья будут устанавливать сами продавцы.
Публикуем адреса торговых точек:
Октябрьский округ:
Кировский округ:
Ленинский округ:
Советский округ:
Центральный округ:
Также в продажу поступят пиротехнические изделия по адресу 21-я Амурская, 12.
Базары будут работать до 31 декабря.