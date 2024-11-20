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Мега

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В Омске на месте недостроя напротив «Меги» планируют возвести новый торговый центр
20 ноября, 06:06
В Омске напротив «Меги» за полмиллиарда продают гипермаркет «Триумф вкуса»
22 октября, 10:41
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
28 августа, 05:57
В омской «Меге» появится новый магазин молодежной одежды
Сейчас в торговом комплексе готовят помещение под новый магазин — он займет «площади» закрывшегося INCITY.
4 августа, 13:29
Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»
8 июня, 09:10
2023
Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн
14 декабря 2023, 06:09
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
28 сентября 2023, 09:35
Толпа детей, пробки и маты. Объясняем, что произошло в омской «Меге»
27 августа 2023, 13:09
Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»
11 августа 2023, 10:05
В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
9 августа 2023, 05:45
В Омске ищут инвесторов для строительства нового торгового комплекса напротив «Меги»
31 июля 2023, 08:00
В омской «Меге» на месте Nike открыли новый спортивный магазин
Бренд входит в группу компаний «Спортмастер».
30 июля 2023, 11:22
Скоро открытие. Что появится в омской «МЕГЕ» вместо Zara, Stradivarius и Pull& Bear
Бизнес в России выкупила арабская группа компаний.
30 апреля 2023, 04:39
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Карта торговых объектов ТЦ «Мега» обновилась.
12 марта 2023, 04:08
Омичи рискуют попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России
17 февраля 2023, 10:20
2022
С омской «Меги» демонтировали вывески IKEA
Внешний вид ТЦ изменился.
22 октября 2022, 08:28
В Омске откроется еще один ресторан «Вкусно — и точка»
23 августа 2022, 08:25
К осени можно будет приодеться. Бренд Zara планирует вернуться в омскую «Мегу»
Также работу в России хотят возобновить еще несколько брендов.
8 июня 2022, 12:09

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