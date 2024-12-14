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Posted 14 декабря, 08:20

Published 14 декабря, 08:20

Modified 14 декабря, 09:33

Updated 14 декабря, 09:33

Новый год к нам мчится. Смотрим, как Омск готовится к празднику

Новый год к нам мчится. Смотрим, как Омск готовится к празднику

14 декабря 2024, 08:20
Город55 побывал на нескольких локациях, где пройдут новогодние массовые гуляния. Показываем, какие общественные пространства уже украсили к празднику.

До Нового года остается чуть больше двух недель, а улицы Омска постепенно облачаются в праздничные убранства. Где-то сказочные локации уже готовы и радуют местных жителей светящимися огоньками и ледяными фигурами. Другие же общественные пространства еще только предстоит украсить. Корреспондент Евгений Игишев прогулялся по Омску и посмотрел, как город готовится к встрече Нового года.

Камергерский переулок одним из первых украсил свое пространство. Здесь появилась елка, фотозона и оптимистичная надпись: «Счастью быть!»

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Не отстает от Камергерского и Любинский проспект. Владельцы местных заведений украшают витрины и крылечки. Даже подземный переход на улице Ленина теперь переливается от света гирлянд. Правда, знаменитые музыкальные ступени в переходе сейчас не работают. Их отключают на зиму, чтобы поберечь оборудование.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Сантехник Степаныч на Любинском проспекте давно привык к вниманию туристов и местных жителей, а вспышки фотокамер его совсем не смущают. Теперь же на каске рабочего отражаются огни новогодней елки. Также небольшое деревце вместе с растяжкой «С Новым годом!» появилось и на здании медицинского университета.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Несмотря на вечер пятницы и относительно теплую погоду, на Любинском проспекте, можно сказать, безлюдно. Возможно, горожане заняты поиском новогодних подарков. К слову, идеи для презентов родным и близким корреспонденты нашего издания обсуждали в эфире Gorod55 Live.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Выставочный сквер подсвечивает деревья разноцветными огнями. Но такую иллюминацию здесь включают круглый год. На входе в сквер вот-вот должна появиться ледяная композиция со снегирями. Рабочие доделывают последние элементы.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Городские фонтаны тоже стали новогодними. Однако из-за повышенного интереса детворы к праздничной иллюминации, мэру Омска Сергею Шелесту пришлось напоминать о правилах безопасности.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Парк «Вокруг Света» на Зеленом острове открывает зимний сезон. Блеск огромной ели дополняет иллюминацию колеса обозрения.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В парке готов ледовый каток. Сегодня, 14 декабря, его официально откроют. Организаторы обещают провести для гостей волшебный вечер с танцами на льду, концертом, интерактивным спектаклем и перфомансом от Деда Мороза.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А для тех, кто не собирается надевать коньки и выходить на лед, в парке есть куча локаций для праздничных фотографий. Главное — не замерзнуть. Синоптики ближе к концу месяца обещают погодный «сюрприз».

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Сцену на Зеленом острове еще только готовят к мероприятиям, но здесь уже появилась надувная елка, а рабочие заливают горки.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Также через неделю омичей ждет открытие новогоднего пространства «Зимний Любинский» (0+). Организаторы обещают создать атмосферу дореволюционной России, которая подчеркнет историческое наследие и традиции празднования Нового года. Локации будут работать до 26 января 2025 года.

А 27 декабря в 16:30 в Омской крепости откроется главная городская елка. В новогоднюю ночь там планируют провести массовое караоке.

Атмосфера дореволюционной России оживет на улицах Омска
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