Новый год к нам мчится. Смотрим, как Омск готовится к празднику

До Нового года остается чуть больше двух недель, а улицы Омска постепенно облачаются в праздничные убранства. Где-то сказочные локации уже готовы и радуют местных жителей светящимися огоньками и ледяными фигурами. Другие же общественные пространства еще только предстоит украсить. Корреспондент Евгений Игишев прогулялся по Омску и посмотрел, как город готовится к встрече Нового года.