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Posted 29 ноября, 06:40

Published 29 ноября, 06:40

Modified 29 ноября, 06:42

Updated 29 ноября, 06:42

В Омске вскоре откроется парк с горками, катком и фуд-кортом

Двухуровневая горка и каток с подсветкой: что ждет омичей в парке на Королева

29 ноября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске вскоре откроется парк с горками, катком и фуд-кортом

С завтрашнего дня парк на Королева начнет работу в техническом режиме, предоставляя жителям возможность насладиться зимними развлечениями.

В Омске на улице Королева уже завтра начнет функционировать парк, который пока будет работать в техническом режиме. Об этом сообщили представители администрации парка в социальных сетях.

На территории парка посетителей ждет множество развлечений. Одной из главных достопримечательностей станет большая двухуровневая горка, где можно будет покататься на тюбингах. Также в парке оборудовали каток с эффектной подсветкой, где предусмотрели теплую раздевалку и прокат коньков. Для тех, кто проголодается, будет работать фуд-корт.

Любители зимнего катания смогут выйти на лед со своими коньками за 200 рублей, а аренда обойдется в 500 рублей. Время пребывания на льду не ограничено.

Для тех, кто предпочитает тюбинг, предусмотрели различные варианты: три минуты на тюбинг-карусели обойдутся в 200 рублей, час катания на малом тюбинге — 300 рублей, а на большом — 400 рублей. Если есть свой тюбинг, то за час катания придется заплатить 150 рублей. Кроме того, можно прокатиться на снегоходе с бананом за 300 рублей за два круга. Парк будет открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00.

Напомним, что ранее в Омске на спортивной базе «Красная звезда» завершили подготовку самого большого катка в регионе.

Каток-рекордсмен в Омске: когда откроется лед на «Красной звезде»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Каток#Парк#Развлечения#Новости#Снегоход#Коньки#Горка#Фуд-корт
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