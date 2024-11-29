Двухуровневая горка и каток с подсветкой: что ждет омичей в парке на Королева

Posted 29 ноября, 06:40
Published 29 ноября, 06:40
Modified 29 ноября, 06:42
Updated 29 ноября, 06:42
В Омске на улице Королева уже завтра начнет функционировать парк, который пока будет работать в техническом режиме. Об этом сообщили представители администрации парка в социальных сетях.
На территории парка посетителей ждет множество развлечений. Одной из главных достопримечательностей станет большая двухуровневая горка, где можно будет покататься на тюбингах. Также в парке оборудовали каток с эффектной подсветкой, где предусмотрели теплую раздевалку и прокат коньков. Для тех, кто проголодается, будет работать фуд-корт.
Любители зимнего катания смогут выйти на лед со своими коньками за 200 рублей, а аренда обойдется в 500 рублей. Время пребывания на льду не ограничено.
Для тех, кто предпочитает тюбинг, предусмотрели различные варианты: три минуты на тюбинг-карусели обойдутся в 200 рублей, час катания на малом тюбинге — 300 рублей, а на большом — 400 рублей. Если есть свой тюбинг, то за час катания придется заплатить 150 рублей. Кроме того, можно прокатиться на снегоходе с бананом за 300 рублей за два круга. Парк будет открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00.
Напомним, что ранее в Омске на спортивной базе «Красная звезда» завершили подготовку самого большого катка в регионе.