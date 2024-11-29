Двухуровневая горка и каток с подсветкой: что ждет омичей в парке на Королева

Для тех, кто предпочитает тюбинг, предусмотрели различные варианты: три минуты на тюбинг-карусели обойдутся в 200 рублей, час катания на малом тюбинге — 300 рублей, а на большом — 400 рублей. Если есть свой тюбинг, то за час катания придется заплатить 150 рублей. Кроме того, можно прокатиться на снегоходе с бананом за 300 рублей за два круга. Парк будет открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00.