Еще чуть-чуть, и Новый год: омичам назвали стоимость елок на городских рынках

Напомним, что в этом году в Омске откроют десятки елочных базаров. Точки с новогодними деревьями появятся во всех округах. Точный список с адресами Город55 опубликовал в этом материале. А для тех, кто находится в поиске раритетных украшений для своих елок, мы подготовили специальный обзор с советскими елочными игрушками.