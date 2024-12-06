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Posted 6 декабря, 09:38

Published 6 декабря, 09:38

Modified 6 декабря, 10:20

Updated 6 декабря, 10:20

Стала известна стоимость елок на городских рынках Омска

Еще чуть-чуть, и Новый год: омичам назвали стоимость елок на городских рынках

6 декабря 2024, 09:38
Фото: 1MI.

Стала известна стоимость елок на городских рынках Омска

К продаже новогодних деревьев предприниматели приступят уже в следующее воскресенье — 15 декабря.

В Омске традиционно в середине декабря стартует продажа новогодних деревьев. Приобрести живые елки омичи смогут, начиная со следующего воскресенья — 15 декабря. Сейчас же в городской администрации озвучили стоимость деревьев на елочных базарах.

Дешевле всего обойдется покупка сосны — за дерево потребуется отдать от 500 рублей. Ели у предпринимателей будут продаваться от 1000 рублей, а пихты — от 3000 рублей. Елочные базары развернутся на улицах, а внутри Ленинского (Рождественского, 6), Левобережного (проспект Комарова, 6), Советского (20 Партсъезда, 35) и Центрального (Гусарова, 33) рынков запустят торговлю искусственными деревьями, гирляндами, мишурой и елочными игрушками.

Напомним, что в этом году в Омске откроют десятки елочных базаров. Точки с новогодними деревьями появятся во всех округах. Точный список с адресами Город55 опубликовал в этом материале. А для тех, кто находится в поиске раритетных украшений для своих елок, мы подготовили специальный обзор с советскими елочными игрушками.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Елочный базар#Зима#Новости#Елка#Муниципальные рынки#Новый год 2025
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