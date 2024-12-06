Еще чуть-чуть, и Новый год: омичам назвали стоимость елок на городских рынках

Posted 6 декабря, 09:38
Published 6 декабря, 09:38
Modified 6 декабря, 10:20
Updated 6 декабря, 10:20
В Омске традиционно в середине декабря стартует продажа новогодних деревьев. Приобрести живые елки омичи смогут, начиная со следующего воскресенья — 15 декабря. Сейчас же в городской администрации озвучили стоимость деревьев на елочных базарах.
Дешевле всего обойдется покупка сосны — за дерево потребуется отдать от 500 рублей. Ели у предпринимателей будут продаваться от 1000 рублей, а пихты — от 3000 рублей. Елочные базары развернутся на улицах, а внутри Ленинского (Рождественского, 6), Левобережного (проспект Комарова, 6), Советского (20 Партсъезда, 35) и Центрального (Гусарова, 33) рынков запустят торговлю искусственными деревьями, гирляндами, мишурой и елочными игрушками.
Напомним, что в этом году в Омске откроют десятки елочных базаров. Точки с новогодними деревьями появятся во всех округах. Точный список с адресами Город55 опубликовал в этом материале. А для тех, кто находится в поиске раритетных украшений для своих елок, мы подготовили специальный обзор с советскими елочными игрушками.