Четвертый день в пробке на Мира: что сделает омский дептранс для разгрузки дорог

Posted 12 декабря, 07:34
Published 12 декабря, 07:34
Modified 12 декабря, 07:38
Updated 12 декабря, 07:38
Сегодня утром уровень пробок в Омске достиг 7 баллов, а некоторые улицы буквально замерли. По данным 2ГИС, наиболее проблемными участками остаются проспект Мира, улица Заозерная и близлежащие магистрали. Вчера вечером ситуация обострилась до 9 баллов из-за аварий, ремонтных работ и наплыва машин в вечерний час пик.
Омская администрация сообщает, что в департаменте транспорта уже разработан комплекс мер для улучшения дорожной обстановки. В планах — установка светофоров на перекрестке проспекта Мира и улицы Заозерной, что должно равномерно распределить потоки транспорта перед въездом на мост. Кроме того, рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной из полос моста имени 60-летия ВЛКСМ.
Сейчас дорожная ситуация находится под непрерывным мониторингом, но когда именно омичи смогут почувствовать улучшения, пока не сообщается. Водители же надеются, что меры помогут разгрузить проспект Мира и избежать новых транспортных коллапсов.