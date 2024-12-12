Четвертый день в пробке на Мира: что сделает омский дептранс для разгрузки дорог

Омская администрация сообщает, что в департаменте транспорта уже разработан комплекс мер для улучшения дорожной обстановки. В планах — установка светофоров на перекрестке проспекта Мира и улицы Заозерной, что должно равномерно распределить потоки транспорта перед въездом на мост. Кроме того, рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной из полос моста имени 60-летия ВЛКСМ.