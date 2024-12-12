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Posted 12 декабря, 07:34

Published 12 декабря, 07:34

Modified 12 декабря, 07:38

Updated 12 декабря, 07:38

Дептранс Омска планирует решить ситуацию с заторами в Нефтяниках

Четвертый день в пробке на Мира: что сделает омский дептранс для разгрузки дорог

12 декабря 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney.

Дептранс Омска планирует решить ситуацию с заторами в Нефтяниках

Проспект Мира уже четвертый день страдает от жутких пробок, вызванных изменением схемы движения по мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Водители жалуются на километровые заторы, особенно в час пик, когда добраться до центра или Нефтяников становится практически невозможно.

Сегодня утром уровень пробок в Омске достиг 7 баллов, а некоторые улицы буквально замерли. По данным 2ГИС, наиболее проблемными участками остаются проспект Мира, улица Заозерная и близлежащие магистрали. Вчера вечером ситуация обострилась до 9 баллов из-за аварий, ремонтных работ и наплыва машин в вечерний час пик.

Омская администрация сообщает, что в департаменте транспорта уже разработан комплекс мер для улучшения дорожной обстановки. В планах — установка светофоров на перекрестке проспекта Мира и улицы Заозерной, что должно равномерно распределить потоки транспорта перед въездом на мост. Кроме того, рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной из полос моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Сейчас дорожная ситуация находится под непрерывным мониторингом, но когда именно омичи смогут почувствовать улучшения, пока не сообщается. Водители же надеются, что меры помогут разгрузить проспект Мира и избежать новых транспортных коллапсов.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Пробки#Омск#Ремонтные работы#Транспортные проблемы
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