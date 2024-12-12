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Posted 12 декабря, 08:17

Published 12 декабря, 08:17

Modified 12 декабря, 15:46

Updated 12 декабря, 15:46

«Не хочу все рушить»: Буше рассказал, в какой хоккей теперь будет играть «Авангард»

«Не хочу все рушить»: Буше рассказал, в какой хоккей теперь будет играть «Авангард»

12 декабря 2024, 08:17
Фото: ХК «Авангард».
Новый главный тренер «ястребов» поделился планом работы с командой и рассказал, что некоторые из его схем игроки уже опробовали.

Сегодня ночью, 12 декабря, в аэропорту им. Карбышева встретили нового главного тренера «Авангарда» — канадца Ги Буше. Он прилетел в Омск вместе с напарником Дэйвом Барром. Пресс-службе клуба специалист рассказал о планах на первую тренировку, а также хоккее, в который теперь будут играть омичи.

«Я рад быть здесь и с нетерпением ждал этой поездки. Наконец-то я могу увидеть всех вживую и пообщаться лично. Для меня это будет очень интересный новый опыт. Мы счастливы присоединиться к команде, уверены, нас ждет очень интересная работа», — сказал Буше.

Перед общением с игроками тренер познакомится с персоналом команды. Сегодня на льду G-Drive Арены пройдет две тренировки: первая — с акцентом на нападение, вторая — на оборону. Интересно, что команда уже играла по некоторым наработкам Ги Буше. «Ястребы» опробовали их в двух прошедших матчах: с «Сочи» (6:0) и «Автомобилистом» (4:2).

«Кое-что мы уже меняли, и это было заметно по предыдущим матчам, потому что мы готовились еще до приезда сюда. Я рад, что игроки послушали нас, они сделали определенные корректировки в своих действиях», — добавил он.
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Буше отметил, что не хочет рушить существующую систему команды, его задача — принести что-то свое, учитывая особенности уже имеющегося.

«Для меня главное не только принести в команду что-то свое, но и адаптироваться к уже существующей культуре. Не хочу все рушить и делать под себя, хочу чтобы все работало гармонично на благо команды. Для меня важно влиться в культуру и стать своим, а также привнести свой опыт. За последний месяц я пересмотрел много матчей КХЛ, и я примерно понимаю, к чему нам нужно готовиться. Я хочу, чтобы наша команда играла быстро. Качественно и быстро выходить из своей зоны, доставлять шайбу до ворот, не давать противнику свободного пространства и времени», — отметил Буше.

Первый матч под новым руководством «Авангард» проведет после паузы в регулярном чемпионате. 17 декабря «ястребы» отправятся в гости к «Сибири».

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