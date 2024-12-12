«Не хочу все рушить»: Буше рассказал, в какой хоккей теперь будет играть «Авангард»

Перед общением с игроками тренер познакомится с персоналом команды. Сегодня на льду G-Drive Арены пройдет две тренировки: первая — с акцентом на нападение, вторая — на оборону. Интересно, что команда уже играла по некоторым наработкам Ги Буше. «Ястребы» опробовали их в двух прошедших матчах: с «Сочи» (6:0) и «Автомобилистом» (4:2).