В Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова

Posted 12 декабря, 08:54
Published 12 декабря, 08:54
Modified 12 декабря, 11:06
Updated 12 декабря, 11:06
Городу55 стало известно, что сегодня, 12 декабря, в Омске был задержан высокопоставленный чиновник. Задержанного отправили в столицу, где уже заведено уголовное дело. Меру пресечения ему изберут в Басманном районном суде.
По информации источника нашей редакции, задержанным оказался министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов. Соответствующие должности выходец из правительства ДНР получил в июле прошлого года. С губернатором Омской области Виталием Хоценко Цуканов работал вместе и на Донбассе, и в Минпромторге РФ.
Известно, что Цуканов не присутствовал на сегодняшнем заседании комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Омской области. Информации об освобождении чиновника от занимаемых должностей пока нет. Подробности уголовного дела не разглашаются.
Напомним, недавно сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. Инициативу он озвучил во время встречи с руководителем федерального минцифры Максутом Шадаевым. Об этой идее в своем телеграм-канале положительно высказался Денис Цуканов.