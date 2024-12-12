gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 08:54

Published 12 декабря, 08:54

Modified 12 декабря, 11:06

Updated 12 декабря, 11:06

В Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова

В Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова

12 декабря 2024, 08:54
Фото: Телеграм-канал Дениса Цуканова.
Высокопоставленного чиновника отправили в Москву, где ему изберут меру пресечения.

Городу55 стало известно, что сегодня, 12 декабря, в Омске был задержан высокопоставленный чиновник. Задержанного отправили в столицу, где уже заведено уголовное дело. Меру пресечения ему изберут в Басманном районном суде.

По информации источника нашей редакции, задержанным оказался министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов. Соответствующие должности выходец из правительства ДНР получил в июле прошлого года. С губернатором Омской области Виталием Хоценко Цуканов работал вместе и на Донбассе, и в Минпромторге РФ.

Известно, что Цуканов не присутствовал на сегодняшнем заседании комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Омской области. Информации об освобождении чиновника от занимаемых должностей пока нет. Подробности уголовного дела не разглашаются.

Напомним, недавно сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. Инициативу он озвучил во время встречи с руководителем федерального минцифры Максутом Шадаевым. Об этой идее в своем телеграм-канале положительно высказался Денис Цуканов.

Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Происшествия#Омск#Омская область#Задержание#Россия#Москва#Почта России#Новости#ДНР#Виталий Хоценко#Силовики#Денис Цуканов#Министр цифрового развития и связи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика