В Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова

Напомним, недавно сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. Инициативу он озвучил во время встречи с руководителем федерального минцифры Максутом Шадаевым. Об этой идее в своем телеграм-канале положительно высказался Денис Цуканов.