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Posted 12 декабря, 10:47

Published 12 декабря, 10:47

Modified 12 декабря, 12:10

Updated 12 декабря, 12:10

Дебют задержится: Ги Буше покинет Омск во время матчей «Авангарда» после паузы в КХЛ

Дебют задержится: Ги Буше покинет Омск во время матчей «Авангарда» после паузы в КХЛ

12 декабря 2024, 10:47
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Новый главный тренер «Авангарда» не сможет быть с командой из-за проблем с коленом.

На пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что скоро вынуждено покинет Омск и не сможет присутствовать на первых матчах «ястребов» после паузы в КХЛ.

«Меня не будет на ближайших играх из-за того, что придется улететь в Канаду и закончить решение вопроса с моим коленом», — рассказал журналистам Буше.

Специалист добавил, что со спокойствием оставляет команду на своего напарника Дэйва Барра. Во время объезда Буше именно он будет исполнять обязанности главного тренера.

«Я очень рад, что нам удалось пригласить его в команду, это очень опытный специалист, который тренировал на разных позициях, работал в НХЛ, в сборной Канады. Многие годы я пытался заполучить его в коллеги, но не получалось, его кто-то забирал. И вот он с нами, это прекрасное усиление для клуба, а кроме того, Дэйв — замечательный человек, что крайне важно. Также мы окружены коллегами, мы будем проводить совместные разборы, во все вникать вместе. Мне важно адаптироваться, понять и узнать культуру, игроков, это займёт определённое время, но мы будем относиться ко всем с уважением», — добавил он.

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Корреспондент Города55 Евгений Игишев был на открытой тренировке команды и вел эфир прямиком из стен G-Drive Арены, посмотреть его можно здесь.

Напомним, что Ги Буше и Дэйв Барр прилетели в Омск сегодня ночью. В аэропорту им. Карбышева их встретили представители «Авангарда» и подарили клубную атрибутику.

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