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Стройтраст

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2024
«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра
3 октября, 02:30
Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов
24 июня, 09:31
Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия
Все необходимые договоренности между Виталием Хоценко и Арманом Акопяном, директором компании, были достигнуты на переговорах в рамках ПМЭФ-2024.
5 июня, 11:16
Проверка на прочность. Омичей предупредили о новом перекрытии Ленинградского моста
24 мая, 03:57
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
21 марта, 08:43
В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
21 марта, 08:26
2023
В Омске ввели в эксплуатацию развязку у Ленинградского моста за 242 млн рублей
Подрядчик — омская компания «Стройтраст» — достроила объект еще в июле 2023 года.
16 ноября 2023, 05:50
В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов
30 сентября 2023, 05:35
На радость всем. В Омске на Ленинградском мосту началась укладка асфальта
К работе подключено большое количество человек, так что движение на мосту могут открыть и раньше.
22 августа 2023, 06:19
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
2 августа 2023, 07:48
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
17 июня 2023, 06:00
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
24 апреля 2023, 10:30

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