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Posted 5 декабря, 10:48

Published 5 декабря, 10:48

Modified 5 декабря, 10:50

Updated 5 декабря, 10:50

Иллюстрация

Вновь перенос сроков. Ремонт бульвара Архитекторов продлили еще на год

5 декабря 2024, 10:48
Фото: 1MI. Иллюстрация

Срок сдачи бульвара Архитекторов в Омске продлили до конца 2025 года

Сюжет
Госзакупки
Стоимость реконструкции при этом увеличилась более, чем на 300 млн рублей.

Ремонт бульвара Архитекторов продлили до 31 декабря 2025 года, а стоимость работ теперь составляет почти 1 млрд 859 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

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Скриншот. Фото: Сайт госзакупок

Отметим, что изначально стоимость реконструкции составляла около 1,5 млрд рублей. Планировалось, что бульвар полностью откроют до 5 декабря 2024 года.

Однако сроки перенесли. Директор «Управления капитального строительства» Алексей Суховеев 21 ноября сообщил, что в проекте возникли неувязки, а также не хватило финансирования.

Ремонтом занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Эта же организация ведет капитальный ремонт имени 60-летия ВЛКСМ.

Ранее Город55 сообщал, что на бульваре Архитекторов планируют частично открыть для движения участок на пересечении с улицей Крупской.

На омском Левобережье планируют частично открыть перекресток Архитекторов — Крупской
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Финансирование#Госзакупки#Компания#Арман Акопян#Стройтраст#Город55#Бульвар Архитекторов#Управление капитального строительства#Алексей Суховеев#Rusprofile
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