Вновь перенос сроков. Ремонт бульвара Архитекторов продлили еще на год

Posted 5 декабря, 10:48
Published 5 декабря, 10:48
Modified 5 декабря, 10:50
Updated 5 декабря, 10:50
Ремонт бульвара Архитекторов продлили до 31 декабря 2025 года, а стоимость работ теперь составляет почти 1 млрд 859 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
Отметим, что изначально стоимость реконструкции составляла около 1,5 млрд рублей. Планировалось, что бульвар полностью откроют до 5 декабря 2024 года.
Однако сроки перенесли. Директор «Управления капитального строительства» Алексей Суховеев 21 ноября сообщил, что в проекте возникли неувязки, а также не хватило финансирования.
Ремонтом занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Эта же организация ведет капитальный ремонт имени 60-летия ВЛКСМ.
Ранее Город55 сообщал, что на бульваре Архитекторов планируют частично открыть для движения участок на пересечении с улицей Крупской.