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Арман Акопян

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2024
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
В Омске подрядчика наградили грамотой за ремонт Ленинградского моста
Реконструкцией занималась компаний «СтройТраст».
11 июня, 08:24
Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия
Все необходимые договоренности между Виталием Хоценко и Арманом Акопяном, директором компании, были достигнуты на переговорах в рамках ПМЭФ-2024.
5 июня, 11:16
2023
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
2 августа 2023, 07:48
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
17 июня 2023, 06:00
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
24 апреля 2023, 10:30

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