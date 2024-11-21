Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год

Posted 21 ноября, 06:18
Published 21 ноября, 06:18
Modified 21 ноября, 06:51
Updated 21 ноября, 06:51
Завершение ремонта бульвара Архитекторов на Левобережье перенесли на 2025 год. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор «Управления капитального строительства» Алексей Суховеев.
«Работы были перенесены в связи с тем, что были неувязки в проекте. Возникло много работ, которые были не предусмотрены в проекте. Отсюда сдвинулись сроки. Также недофинансирование большое было», — рассказал Суховеев.
Также чиновник сообщил, какие участки дороги заработают в ближайшее время.
«Открыто в полном объеме одностороннее движение на пересечении с Волгоградской. Будет открыт участок по 70 лет Октября в сторону улицы Степанца с расширением и правый съезд с Дмитриева», — добавил Алексей Суховеев.
Напомним, что работы на бульваре Архитекторов ведет ООО «Стройтраст». Реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны были завершиться до 5 декабря 2024 года.
По данным Rusprofile, ООО «Стройтраст» зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Также компания займется капитальным ремонтом моста у Телецентра.