Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год

Напомним, что работы на бульваре Архитекторов ведет ООО «Стройтраст». Реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны были завершиться до 5 декабря 2024 года.