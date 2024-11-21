gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:18

Published 21 ноября, 06:18

Modified 21 ноября, 06:51

Updated 21 ноября, 06:51

Стало известно, когда закончится ремонт бульвара Архитекторов в Омске

Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год

21 ноября 2024, 06:18
Фото: Пресс-служба правительства Омской области.

Стало известно, когда закончится ремонт бульвара Архитекторов в Омске

Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.

Завершение ремонта бульвара Архитекторов на Левобережье перенесли на 2025 год. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор «Управления капитального строительства» Алексей Суховеев.

«Работы были перенесены в связи с тем, что были неувязки в проекте. Возникло много работ, которые были не предусмотрены в проекте. Отсюда сдвинулись сроки. Также недофинансирование большое было», — рассказал Суховеев.

Также чиновник сообщил, какие участки дороги заработают в ближайшее время.

«Открыто в полном объеме одностороннее движение на пересечении с Волгоградской. Будет открыт участок по 70 лет Октября в сторону улицы Степанца с расширением и правый съезд с Дмитриева», — добавил Алексей Суховеев.

Напомним, что работы на бульваре Архитекторов ведет ООО «Стройтраст». Реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны были завершиться до 5 декабря 2024 года.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтраст» зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Также компания займется капитальным ремонтом моста у Телецентра.

Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Дороги#Ремонт#Омск#Реконструкция#Подрядчик#Левобережье#Арман Акопян#Бульвар Архитекторов#70 лет Октября#Управление капитального строительства#Алексей Суховеев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика