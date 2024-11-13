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Компенсация морального вреда

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2024
Омичка разбила голову в бане и отсудила за травму крупную сумму
Женщина неудачно упала во время отдыха в «Алексеевских банях» и обратилась в суд.
13 ноября, 14:05
Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком
Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.
25 сентября, 12:54
Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник
Суд взыскал моральную компенсацию со школы в Калачинском районе и родителей ученика, который избил одноклассника до черепно-мозговой травмы.
6 сентября, 06:31
Без трости. В Омске незрячий пенсионер не мог ходить по ошибке Фонда соцстрахования
Мужчине вовремя не предоставили трость, с помощью которой он мог самостоятельно передвигаться.
18 июля, 11:19
Укусили за ногу. В омском селе на мальчика напала стая собака прямо возле школы
9 апреля, 03:49
Омичка засудила ООО «Магнит» и ООО «ОЭК» за ошибку с персональными данными
Женщина оказалась полной тезкой собственника жилого помещения. Из-за этого с нее списали чужой долг.
22 марта, 04:33
Забил до смерти кочергой. Житель Омской области сядет в тюрьму на 7,5 лет за убийство
Брат погибшего получит компенсацию в размере 800 тысяч рублей.
14 марта, 04:39
8-летняя омичка получила страшные ожоги из-за отлетевшей бутылки с розжигом
Огонь перекинулся на одежду ребенка из-за несоблюдения мер предосторожности. По решению суда виновный должен выплатить девочке компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
13 марта, 04:20
Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч
Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.
19 февраля, 11:06
Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, мужчина погиб в больнице из-за того, что его оставили без присмотра.
31 января, 08:58
2023
Был неосторожен. Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику
Парень совершил преступление в алкогольном опьянении из неприязни к бывшему товарищу по парте.
15 декабря 2023, 12:25
Подошла со спины. Омичка жестко пнула покупательницу продуктового магазина
С агрессивной женщины взыщут компенсацию морального вреда.
28 ноября 2023, 09:12
Пострадал ребенок. Пьяный омич устроил жуткое ДТП и отделался штрафом
27 ноября 2023, 10:54
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
21 ноября 2023, 04:32
Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка
Предприниматель так и не признал вину в случившемся.
8 ноября 2023, 06:28
Житель Омской области добился компенсации только спустя два года после серьезного ДТП
Гражданским делом по иску прокурора занимался Тевризский районный суд Омской области.
25 октября 2023, 11:43
Прибежала и покусала. Омичка на своем огороде стала жертвой соседской собаки
Женщине пришлось лежать в стационаре, чтобы восстановиться после травм.
19 октября 2023, 08:07
Омский слесарь отсудил у работодателя миллион за серьезную травму на производстве
Мужчина работал с котлом, который изначально был установлен неправильно.
12 октября 2023, 09:47
В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты
Средства пойдут в качестве моральной компенсации ребенку.
28 сентября 2023, 04:55
Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей
Гражданское дело по иску прокуратуры рассмотрел Первомайский районный суд города Омска.
12 сентября 2023, 08:46

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