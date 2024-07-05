Небезопасные условия. Омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч из-за болезни

Напомним, ранее слесарь из Омска выиграл суд против своего работодателя и получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за серьезную травму груди. Инцидент произошел в январе прошлого года на одном из омских предприятий. Слесарь получил травму на производстве: его грудную клетку зажало прессом. Мужчину немедленно госпитализировали, и он проходил лечение в больнице в течение длительного времени.