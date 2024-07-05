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иллюстрация

Небезопасные условия. Омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч из-за болезни

5 июля 2024, 03:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч рублей из-за проблем со здоровьем

Омич работал долгое время на предприятии речного транспорта, где получил профессиональное заболевание, что привело к снижению его трудоспособности на 30%.

Омская транспортная прокуратура организовала проверку после жалобы бывшего работника ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», который утверждал, что получил профессиональное заболевание.

Как оказалось, мужчина, который долгое время работал на предприятии речного транспорта, получил профессиональное заболевание из-за воздействия вредных производственных факторов. В результате его трудоспособность снизилась на 30%. Мужчина обратился в транспортную прокуратуру, чтобы получить правовую помощь.

Чтобы защитить права работника, прокурор обратился в суд с иском к ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Он потребовал взыскать компенсацию за моральный вред, причиненный из-за небезопасных условий труда на предприятии.

В итоге суд удовлетворил требования и взыскал с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в пользу работника 300 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее слесарь из Омска выиграл суд против своего работодателя и получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за серьезную травму груди. Инцидент произошел в январе прошлого года на одном из омских предприятий. Слесарь получил травму на производстве: его грудную клетку зажало прессом. Мужчину немедленно госпитализировали, и он проходил лечение в больнице в течение длительного времени.

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