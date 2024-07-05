Небезопасные условия. Омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч из-за болезни

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:19
Омская транспортная прокуратура организовала проверку после жалобы бывшего работника ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», который утверждал, что получил профессиональное заболевание.
Как оказалось, мужчина, который долгое время работал на предприятии речного транспорта, получил профессиональное заболевание из-за воздействия вредных производственных факторов. В результате его трудоспособность снизилась на 30%. Мужчина обратился в транспортную прокуратуру, чтобы получить правовую помощь.
Чтобы защитить права работника, прокурор обратился в суд с иском к ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Он потребовал взыскать компенсацию за моральный вред, причиненный из-за небезопасных условий труда на предприятии.
В итоге суд удовлетворил требования и взыскал с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в пользу работника 300 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее слесарь из Омска выиграл суд против своего работодателя и получил компенсацию в размере одного миллиона рублей за серьезную травму груди. Инцидент произошел в январе прошлого года на одном из омских предприятий. Слесарь получил травму на производстве: его грудную клетку зажало прессом. Мужчину немедленно госпитализировали, и он проходил лечение в больнице в течение длительного времени.