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иллюстрация

Зажало грудную клетку прессом. Слесарь из Омска отсудил у работодателя 1 млн рублей

21 мая 2024, 05:52
Фото: Город55
иллюстрация

Слесарь из Омска отсудил у работодателя миллион рублей за серьезную травму груди

В январе прошлого года на одном из омских предприятий произошел несчастный случай. Слесарь получил производственную травму — ему зажало грудную клетку прессом. Мужчину госпитализировали, и он долгое время проходил лечение в больнице.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в январе прошлого года на одном из омских предприятий слесарь получил производственную травму. Во время работы на прессе ему зажало грудную клетку.

В результате несчастного случая на производстве работник получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Ему пришлось длительное время лечиться в больнице.

Суд выяснил, что травмы были получены из-за нарушений трудового законодательства, которые допустил работодатель. Прокурор поддержал эту точку зрения, и суд принял решение взыскать с предприятия миллион рублей в качестве компенсации морального вреда для пострадавшего слесаря. Кроме того, компания должна будет оплатить расходы на лечение.

Ранее Город55 рассказывал об инциденте с омичкой, которая пострадала во время поездки в автобусе. Во время поездки женщина почувствовала жжение в области ягодиц. Она вышла на остановке «Госпиталь» и обратилась за медицинской помощью.

Врач установил, что у женщины химический ожог ягодиц, вызванный веществом, которым было обработано сиденье автобуса. Она обратилась в Пассажирское предприятие № 8 с просьбой составить акт о несчастном случае, но не получила ответа. В результате пострадавшая была вынуждена подать иск в суд.

Омичка отсудила у пассажирского предприятия 317 тысяч за ожог ягодиц в автобусе
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