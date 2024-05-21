Зажало грудную клетку прессом. Слесарь из Омска отсудил у работодателя 1 млн рублей

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в январе прошлого года на одном из омских предприятий слесарь получил производственную травму. Во время работы на прессе ему зажало грудную клетку.
В результате несчастного случая на производстве работник получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Ему пришлось длительное время лечиться в больнице.
Суд выяснил, что травмы были получены из-за нарушений трудового законодательства, которые допустил работодатель. Прокурор поддержал эту точку зрения, и суд принял решение взыскать с предприятия миллион рублей в качестве компенсации морального вреда для пострадавшего слесаря. Кроме того, компания должна будет оплатить расходы на лечение.
Ранее Город55 рассказывал об инциденте с омичкой, которая пострадала во время поездки в автобусе. Во время поездки женщина почувствовала жжение в области ягодиц. Она вышла на остановке «Госпиталь» и обратилась за медицинской помощью.
Врач установил, что у женщины химический ожог ягодиц, вызванный веществом, которым было обработано сиденье автобуса. Она обратилась в Пассажирское предприятие № 8 с просьбой составить акт о несчастном случае, но не получила ответа. В результате пострадавшая была вынуждена подать иск в суд.