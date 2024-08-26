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Бани

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Август
Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду
Одна из бань находится на Московке, это старинное трехэтажное здание. Еще одна баня расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.
26 августа, 05:45
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
В Омске ищут арендаторов сразу для 3 муниципальных бань
2 августа, 10:54
Июль
В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями
30 июля, 10:58
Апрель
В Омске реорганизуют общественные бани
4 апреля, 08:21
Январь
Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии
31 января, 12:39
Ноябрь 2023
В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме
16 ноября 2023, 04:42
«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
15 ноября 2023, 06:21

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