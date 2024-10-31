Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня

В компании «Брусника» Городу55 рассказали, когда на на проспект Карла Маркса вернется вывеска «Радость», являющаяся одним из символов Омска. Выяснилось, что это может произойти уже в декабре, более точные даты — с 15 декабря по 15 января. В компании также отметили, что сроки пришлось немного сдвинуть из-за внесения изменений в изначальный проект.