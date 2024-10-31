Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня

Posted 31 октября, 14:39
Published 31 октября, 14:39
Modified 31 октября, 14:43
Updated 31 октября, 14:43
Новость №1. Скоро в Омск вернется легендарная вывеска
В компании «Брусника» Городу55 рассказали, когда на на проспект Карла Маркса вернется вывеска «Радость», являющаяся одним из символов Омска. Выяснилось, что это может произойти уже в декабре, более точные даты — с 15 декабря по 15 января. В компании также отметили, что сроки пришлось немного сдвинуть из-за внесения изменений в изначальный проект.
Новость №2. На Левобережье 6-летняя девочка поздним вечером упала в открытый люк
Прокуратура Кировского округа начала проверку после падения 6-летней омички в колодец. Известно, что она ждала такси вместе с мамой возле кафе на бульваре Архитекторов. В какой-то момент девочка засмотрелась на снегопад и наступила на место, где был открытый колодец. В результате юная омичка получила травму головы, после обследования ее отпустили домой.
Новость №3. Полицейские задержали мужчину за курение в самолете
В Омске полицейские задержали мужчину, который летел на самолете из Москвы и курил прямо на борту. Дым заметили датчики, установленные в туалетной комнате. О нарушении стало известно экипажу, капитан воздушного судна решил продолжить полет до аэропорта назначения и сообщил об инциденте в транспортную полицию.