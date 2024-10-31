Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов

Прокуратура Кировского округа инициировала проверку в связи с падением 6-летней девочки в открытый люк. Согласно информации, девочка находилась в компании своей матери возле кафе на бульваре Архитекторов, ожидая такси. В этот момент она, увлеченная снегопадом, сделала несколько шагов назад и упала в незакрытый колодец. Открытый люк оказался не огражденным и почти не заметным на фоне асфальта.