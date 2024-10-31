Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов

Posted 31 октября, 06:18
Published 31 октября, 06:18
Modified 31 октября, 06:23
Updated 31 октября, 06:23
Прокуратура Кировского округа инициировала проверку в связи с падением 6-летней девочки в открытый люк. Согласно информации, девочка находилась в компании своей матери возле кафе на бульваре Архитекторов, ожидая такси. В этот момент она, увлеченная снегопадом, сделала несколько шагов назад и упала в незакрытый колодец. Открытый люк оказался не огражденным и почти не заметным на фоне асфальта.
В результате падения девочка получила травму головы и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. После обследования её отпустили домой.
Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, насколько эффективно местные органы власти соблюдают законодательство, касающееся содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства: какие меры принимаются для предотвращения доступа детей к потенциально опасным участкам, таким как открытые люки и колодцы.
В случае выявления нарушений прокуратура не исключает возможности обращения в суд для взыскания компенсации морального вреда с ответственных лиц. Также прокуратура будет следить за ходом доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами.
Напомним, что прокуратура возбудила административные дела в отношении директора «Знаменского ЖКХ» из-за проблем с подачей тепла в жилые дома и учреждения.