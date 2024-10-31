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Posted 31 октября, 06:18

Published 31 октября, 06:18

Modified 31 октября, 06:23

Updated 31 октября, 06:23

На Левобережье Омска 6-летняя девочка поздним вечером упала в открытый люк

Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов

31 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI.

На Левобережье Омска 6-летняя девочка поздним вечером упала в открытый люк

В Омске прокуратура организовала проверку после того, как девочка упала в незакрытый люк. Инцидент произошел накануне вечером.

Прокуратура Кировского округа инициировала проверку в связи с падением 6-летней девочки в открытый люк. Согласно информации, девочка находилась в компании своей матери возле кафе на бульваре Архитекторов, ожидая такси. В этот момент она, увлеченная снегопадом, сделала несколько шагов назад и упала в незакрытый колодец. Открытый люк оказался не огражденным и почти не заметным на фоне асфальта.

В результате падения девочка получила травму головы и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. После обследования её отпустили домой.

Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, насколько эффективно местные органы власти соблюдают законодательство, касающееся содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства: какие меры принимаются для предотвращения доступа детей к потенциально опасным участкам, таким как открытые люки и колодцы.

В случае выявления нарушений прокуратура не исключает возможности обращения в суд для взыскания компенсации морального вреда с ответственных лиц. Также прокуратура будет следить за ходом доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Напомним, что прокуратура возбудила административные дела в отношении директора «Знаменского ЖКХ» из-за проблем с подачей тепла в жилые дома и учреждения.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Безопасность#Дети#Инфраструктура#Новости#Госпитализация#Кировский округ#Правоохранительные органы
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