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Курение

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2024
54-летний омич заживо сгорел в бытовке на Красноярском тракте
Это не единственный смертельный пожар, произошедший за последние сутки. Следователями организованы доследственные проверки.
8 декабря, 08:46
Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления
2 ноября, 02:30
Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина
Возгорание произошло в четырехэтажном доме на улице Химиков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
1 ноября, 04:23
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Сигарета в облаках: пассажирский рейс из Москвы завершился задержанием в Омске
31 октября, 08:04
Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров
8 октября, 13:28
Не все смогли выбраться. В селе Омской области в пожаре погиб мужчина
3 октября, 05:56
Без пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигареты
В Омске из-за неосторожного обращения с сигаретой вспыхнул пожар в жилом доме, унесший жизни двух человек.
26 сентября, 07:01
Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека
В Омске на балконе многоэтажки произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. Инцидент случился накануне в Октябрьском округе.
24 сентября, 06:22
Заперлась в туалете самолета. Омичку накажут за уединение с электронной сигаретой
Несмотря на запреты, девушке очень хотелось покурить. Она решила, что в туалете ее никто не заметит, однако запахи никотина учуяли на борту.
20 августа, 03:37
Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета
19 апреля, 06:33
В омском магазине нашли тысячи немаркированных товаров для вейпинга
Сотни немаркированных товаров нашли в магазине на улице Рождественского, сейчас по этому факту проводится проверка.
6 марта, 08:35
Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут
12 февраля, 04:56
«Сигарета ценою в жизнь»: трое омичей погибли из-за неосторожного курения
В 2024 году курение стало причиной сразу нескольких пожаров. Трое омичей погибли, рассказали сотрудники МЧС.
15 января, 03:14
2023
Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
28 октября 2023, 06:12
Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты
12 октября 2023, 04:17
«Электронки» и вейпы попадут под запрет. В России ограничат места для курения
11 октября 2023, 08:01
Курение убивает. Стало известно, сколько омичей стали жертвами непотушенных сигарет
В управлении МЧС России по Омской области рассказали, что сигареты не только портят здоровье, но и являются частой причиной пожаров.
28 сентября 2023, 10:31
Летевшему в Омск мужчине грозит штраф за курение электронной сигареты в самолете
8 сентября 2023, 04:30
Пассажир рейса Москва — Омск решил покурить «электронку» прямо в кресле самолета
Сотрудники составили 2 протокола об административных правонарушениях.
8 июня 2023, 04:28

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