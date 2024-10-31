Омичи, ждете «Радость»? Когда в центр города вернется знаменитая вывеска

Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли. А установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин. За восстановление символа взялась компания «Брусника». Стоимость работ оценили в 2 млн рублей.