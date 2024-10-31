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Posted 31 октября, 04:23

Published 31 октября, 04:23

Modified 31 октября, 04:25

Updated 31 октября, 04:25

Стало известно, когда в центр Омска вернут знаменитую вывеску «Радость»

Омичи, ждете «Радость»? Когда в центр города вернется знаменитая вывеска

31 октября 2024, 04:23

Стало известно, когда в центр Омска вернут знаменитую вывеску «Радость»

Конструкцию убрали летом во время капитального ремонта крыши.

Город55 узнал, когда на проспект Маркса вернется вывеска «Радость», являющаяся одним из символов Омска. На этот вопрос нам ответили в компании «Брусника».

«Мы рассчитываем, что вывеска вернется на свое место в диапазоне 15 декабря-15 января. В августе мы сообщали, что планируем зажечь „Радость“ в октябре. Наша уверенность базировалась на казалось бы достигнутых договоренностях со всеми заинтересованными сторонами — жителями, управляющей компанией, производителем. К тому моменту мы разработали проект вывески и технического решения по ее установке», — сообщили в организации.

В процессе работы подключились специалисты по сохранению наследия. В результате сроки установки сдвинулись.

«Нам пришлось несколько изменить изначальный проект, но от этого вывеска станет еще более исторически выверенной», — добавили в «Бруснике».

Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли. А установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин. За восстановление символа взялась компания «Брусника». Стоимость работ оценили в 2 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#Договор#Брусника#Вывеска#Установка#Радость
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