Омичи, ждете «Радость»? Когда в центр города вернется знаменитая вывеска

Posted 31 октября, 04:23
Published 31 октября, 04:23
Modified 31 октября, 04:25
Updated 31 октября, 04:25
Город55 узнал, когда на проспект Маркса вернется вывеска «Радость», являющаяся одним из символов Омска. На этот вопрос нам ответили в компании «Брусника».
«Мы рассчитываем, что вывеска вернется на свое место в диапазоне 15 декабря-15 января. В августе мы сообщали, что планируем зажечь „Радость“ в октябре. Наша уверенность базировалась на казалось бы достигнутых договоренностях со всеми заинтересованными сторонами — жителями, управляющей компанией, производителем. К тому моменту мы разработали проект вывески и технического решения по ее установке», — сообщили в организации.
В процессе работы подключились специалисты по сохранению наследия. В результате сроки установки сдвинулись.
«Нам пришлось несколько изменить изначальный проект, но от этого вывеска станет еще более исторически выверенной», — добавили в «Бруснике».
Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли. А установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин. За восстановление символа взялась компания «Брусника». Стоимость работ оценили в 2 млн рублей.