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Posted 31 октября, 08:04

Published 31 октября, 08:04

Modified 31 октября, 08:06

Updated 31 октября, 08:06

В Омске задержали курильщика, нарушившего правила безопасности на борту

Сигарета в облаках: пассажирский рейс из Москвы завершился задержанием в Омске

31 октября 2024, 08:04
Фото: 1MI.

В Омске задержали курильщика, нарушившего правила безопасности на борту

Транспортная полиция Омска задержала 34-летнего мужчину, который нарушил правила безопасности, закурив в туалете самолета во время полета.

В Омске пассажир авиарейса, прибывшего из Москвы, задержали транспортной полицией за нарушение запрета на курение в самолете. По информации транспортных полицейских, 34-летний мужчина решил закурить в туалете самолета во время полета. Его действие было замечено датчиками дыма. О происшествии немедленно осведомили экипаж.

Капитан воздушного судна принял решение продолжить полет до аэропорта назначения и уведомил о происшествии транспортную полицию.

Видео: Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».

По прибытии в Омск пассажира задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Стоит упомянуть, что курение в самолетах запрещено законом. Это правило введено для безопасности пассажиров и экипажа, а также для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Транспортная полиция предупреждает, что нарушение этих правил может повлечь не только административную ответственность, но и отказ авиакомпании в дальнейшей перевозке, а также необходимость возмещения ущерба.

Напомним, что недавно омский аэропорт продемонстрировал процесс обработки самолетов перед вылетом для удаления льда и снега.

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#Екатерина Тараленко#Видео#Самолет#Омск#Омская область#Штраф#Административный штраф#Курение#Новости
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