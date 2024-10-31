Сигарета в облаках: пассажирский рейс из Москвы завершился задержанием в Омске

Posted 31 октября, 08:04
Published 31 октября, 08:04
Modified 31 октября, 08:06
Updated 31 октября, 08:06
В Омске пассажир авиарейса, прибывшего из Москвы, задержали транспортной полицией за нарушение запрета на курение в самолете. По информации транспортных полицейских, 34-летний мужчина решил закурить в туалете самолета во время полета. Его действие было замечено датчиками дыма. О происшествии немедленно осведомили экипаж.
Капитан воздушного судна принял решение продолжить полет до аэропорта назначения и уведомил о происшествии транспортную полицию.
По прибытии в Омск пассажира задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Стоит упомянуть, что курение в самолетах запрещено законом. Это правило введено для безопасности пассажиров и экипажа, а также для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Транспортная полиция предупреждает, что нарушение этих правил может повлечь не только административную ответственность, но и отказ авиакомпании в дальнейшей перевозке, а также необходимость возмещения ущерба.
Напомним, что недавно омский аэропорт продемонстрировал процесс обработки самолетов перед вылетом для удаления льда и снега.