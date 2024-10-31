Сигарета в облаках: пассажирский рейс из Москвы завершился задержанием в Омске

Стоит упомянуть, что курение в самолетах запрещено законом. Это правило введено для безопасности пассажиров и экипажа, а также для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Транспортная полиция предупреждает, что нарушение этих правил может повлечь не только административную ответственность, но и отказ авиакомпании в дальнейшей перевозке, а также необходимость возмещения ущерба.