ВОЗ предупреждает: вирус Марбург рискует стать новой пандемией

Posted 4 октября, 08:52
Published 4 октября, 08:52
Modified 4 октября, 09:00
Updated 4 октября, 09:00
В Руанде обнаружили случаи заражения вирусом Марбург, который представляет серьёзную угрозу для здоровья. Более 70% инфицированных — это медицинские работники из двух больниц в Кигали, столице страны. Они сейчас проходят лечение, а все, кто с ними контактировал, находятся под строгим наблюдением, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, как сообщают «Новые известия».
В Германии также тревожная ситуация. 26-летний студент-медик и его девушка, вернувшись из Франкфурта, заболели вирусной лихорадкой. Власти отреагировали быстро: несколько вокзалов, в том числе и один в Гамбурге, временно закрыли, чтобы предотвратить распространение вируса.
Роспотребнадзор не дремлет. На границе России функционирует система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками инфекций, особенно тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При необходимости Россия готова задействовать тест-систему для диагностики вируса Марбург.
Всемирная организация здравоохранения уже предупредила о возможной новой пандемии, что является серьёзным сигналом для всех. Вирус Марбург передаётся через контакт с заражённой кровью или повреждённой кожей, а его естественными носителями считаются плодоядные летучие мыши. Проблема в том, что пока не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Это делает его особенно опасным.
Инкубационный период лихорадки Марбург может составлять от нескольких дней до трех недель. После этого у инфицированного человека внезапно появляются первые симптомы заболевания:
На третий день болезни:
На 5–7-й день возникает геморрагический синдром, характеризующийся склонностью к кровотечениям:
Как ранее сообщил Город55, в Омской области фиксируется циркуляция респираторных вирусов, среди которых 90,5% составляют риновирусы, а вирусы COVID-19 — 9,5%. Об этом стало известно в региональном Роспотребнадзоре.
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