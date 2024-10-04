ВОЗ предупреждает: вирус Марбург рискует стать новой пандемией

Всемирная организация здравоохранения уже предупредила о возможной новой пандемии, что является серьёзным сигналом для всех. Вирус Марбург передаётся через контакт с заражённой кровью или повреждённой кожей, а его естественными носителями считаются плодоядные летучие мыши. Проблема в том, что пока не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Это делает его особенно опасным.