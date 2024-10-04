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Posted 4 октября, 08:52

Published 4 октября, 08:52

Modified 4 октября, 09:00

Updated 4 октября, 09:00

ВОЗ предупреждает: вирус Марбург рискует стать новой пандемией

ВОЗ предупреждает: вирус Марбург рискует стать новой пандемией

4 октября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Вспышка вируса Марбург в Руанде и Германии вызывает серьёзные опасения: большинство инфицированных — медицинские работники, а в Европе принимаются экстренные меры для предотвращения распространения инфекции, на фоне предупреждений ВОЗ о возможной новой пандемии.

В Руанде обнаружили случаи заражения вирусом Марбург, который представляет серьёзную угрозу для здоровья. Более 70% инфицированных — это медицинские работники из двух больниц в Кигали, столице страны. Они сейчас проходят лечение, а все, кто с ними контактировал, находятся под строгим наблюдением, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, как сообщают «Новые известия».

В Германии также тревожная ситуация. 26-летний студент-медик и его девушка, вернувшись из Франкфурта, заболели вирусной лихорадкой. Власти отреагировали быстро: несколько вокзалов, в том числе и один в Гамбурге, временно закрыли, чтобы предотвратить распространение вируса.

Роспотребнадзор не дремлет. На границе России функционирует система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками инфекций, особенно тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При необходимости Россия готова задействовать тест-систему для диагностики вируса Марбург.

Всемирная организация здравоохранения уже предупредила о возможной новой пандемии, что является серьёзным сигналом для всех. Вирус Марбург передаётся через контакт с заражённой кровью или повреждённой кожей, а его естественными носителями считаются плодоядные летучие мыши. Проблема в том, что пока не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Это делает его особенно опасным.

Инкубационный период лихорадки Марбург может составлять от нескольких дней до трех недель. После этого у инфицированного человека внезапно появляются первые симптомы заболевания:

  • высокая температура (до 39–40 градусов);
  • сильная головная боль;
  • слабость, боли в мышцах и суставах;
  • сухость во рту и горле;
  • сильный кашель;
  • ноющая боль в челюсти при глотании или жевании.

На третий день болезни:

  • боль в животе;
  • расстройства стула, диарея;
  • тошнота и рвота;
  • внешние изменения: запавшие глаза, лицо становится маскообразным.

На 5–7-й день возникает геморрагический синдром, характеризующийся склонностью к кровотечениям:

  • на коже появляются красные пятна, слегка возвышающиеся над поверхностью;
  • наблюдаются носовые, маточные, желудочно-кишечные кровотечения и множественные кровоизлияния.

Как ранее сообщил Город55, в Омской области фиксируется циркуляция респираторных вирусов, среди которых 90,5% составляют риновирусы, а вирусы COVID-19 — 9,5%. Об этом стало известно в региональном Роспотребнадзоре.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Инфекция#Новости#Пандемия#ВОЗ#Германия#Кровь#Медицинские работники#Летучие мыши
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