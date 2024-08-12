Переносчики бешенства. Орнитолог объяснила причину нашествия летучих мышей в Омске

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В августе в социальных сетях омичи стали жаловаться на нашествие летучих мышей. «Вампиры» залетают в квартиры жителей микрорайона Амур-2. В комментариях под постом в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» горожане активно отреагировали на происходящее. Многие отметили, что летучие мыши безобидны, и бояться нечего.
Корреспондент Города55 обратился за комментарием к начальнику отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирине Швидко.
По словам специалиста, в Омской области обитают два вида летучих мышей, и основные их укрытия в городской среде — парки, кроны деревьев, полутемные сырые места. Также бывают случаи, когда они залетают в квартиры жителей, например, чтобы их не беспокоил шум и ветер. Но в этом году незваные гости могут посещать жилища омичей и по другой причине.
«Летучие мыши внесены в Красную книгу Омской области и являются редкими. Скорее всего их привлекают насекомые. Опасны они только как возможные переносчики бешенства. Голыми руками их лучше не трогать», — рассказала Ирина Швидко.
Добавим, что летучие мыши и лисицы могут быть переносчиками опасных болезней, в том числе коронавирусы SARS и MERS, боррелиоз.
И это далеко не первый случай, когда в квартиры омичей пробираются «вампиры». В МЧС напомнили, что делать, если в помещение залетела летучая мышь. Подробнее об этом — в нашем материале.