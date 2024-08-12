Переносчики бешенства. Орнитолог объяснила причину нашествия летучих мышей в Омске

По словам специалиста, в Омской области обитают два вида летучих мышей, и основные их укрытия в городской среде — парки, кроны деревьев, полутемные сырые места. Также бывают случаи, когда они залетают в квартиры жителей, например, чтобы их не беспокоил шум и ветер. Но в этом году незваные гости могут посещать жилища омичей и по другой причине.