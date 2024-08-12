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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Летучих мышей не стоит трогать руками

Переносчики бешенства. Орнитолог объяснила причину нашествия летучих мышей в Омске

12 августа 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Летучих мышей не стоит трогать руками

Омичам объяснили, откуда прилетели летучие мыши

Жителям напоминают, что этих животных ни в коем случае нельзя трогать голыми руками.

В августе в социальных сетях омичи стали жаловаться на нашествие летучих мышей. «Вампиры» залетают в квартиры жителей микрорайона Амур-2. В комментариях под постом в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» горожане активно отреагировали на происходящее. Многие отметили, что летучие мыши безобидны, и бояться нечего.

Корреспондент Города55 обратился за комментарием к начальнику отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирине Швидко.

По словам специалиста, в Омской области обитают два вида летучих мышей, и основные их укрытия в городской среде — парки, кроны деревьев, полутемные сырые места. Также бывают случаи, когда они залетают в квартиры жителей, например, чтобы их не беспокоил шум и ветер. Но в этом году незваные гости могут посещать жилища омичей и по другой причине.

«Летучие мыши внесены в Красную книгу Омской области и являются редкими. Скорее всего их привлекают насекомые. Опасны они только как возможные переносчики бешенства. Голыми руками их лучше не трогать», — рассказала Ирина Швидко.

Добавим, что летучие мыши и лисицы могут быть переносчиками опасных болезней, в том числе коронавирусы SARS и MERS, боррелиоз.

И это далеко не первый случай, когда в квартиры омичей пробираются «вампиры». В МЧС напомнили, что делать, если в помещение залетела летучая мышь. Подробнее об этом — в нашем материале.

Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
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#Ольга Акамова#Омск#МЧС#Бешенство#Новости#Боррелиоз
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